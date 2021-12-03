Алтапресс: Созданы войною. Какие алтайские предприятия одевали и вооружали солдат Великой Отечественной

В 2021 году в Барнауле на улице Калинина появился памятник алтайским заводам периода Великой Отечественной войны и его работникам. Altapress.ru попросил историка Данила Дегтярева рассказать о том, как заводы со многих уголков Советского Союза оказались на Алтае, а заодно вспомнил историю создания стелы.

Работники на заводах во время войны altairegion22.ru

Почему заводы эвакуировали в Барнаул

— Барнаул был городом с крупными трудовыми ресурсами. Здесь была железная дорога, по которой могли привезти оборудование и людей. Плюс площадки для размещения эвакуированных заводов.

К тому же город был в глубоком тылу, от линии фронта далеко — враг гарантированно не дойдет ни с запада, ни с востока. В Барнаул было эвакуировано 14 промышленных предприятий, а в Алтайский край — около 100. Не нужно думать, что сюда перевозили гигантов производства, были и мелкие предприятия.

Как происходила эвакуация

— В основном в оборудование основных цехов, причем разные станки из одного и того же предприятия могло попасть в разные города или на разные заводы. Приезжало руководство и некоторое количество высококвалифицированных рабочих. Подсобных, чернорабочих, работников на несложных станках набирали на месте либо методом мобилизации, либо методом комсомольских призывов.

Распоряжение об эвакуации станкостроительного завода altairegion22.ru

Что было эвакуировано

— Самые важные предприятия — это завод № 77 (Барнаултрансмаш), который составили из оборудования Харьковского, Сталинградского и 174-го Ленинградского заводов. Он выпускал двигатели В-2, которые ставили на танки Т-34. Эвакуировали его в 1941 году, в ноябре 42-ого собрали первый двигатель. Чтобы ускорить строительство этого завода, сюда был переведен из города Горького трест «Стройгаз».

Дальше из оборудования, привезенного из Подольска и Луганска, был составлен завод № 17 — станкостроительный и патронный завод. Говорят, что он производил каждый второй винтовочный патрон, но с этим можно поспорить. Поскольку для винтовок в Советском Союзе изготавливались много миллиардов патронов. А в Барнауле в период войны выпустили только около миллиарда. Я думаю, что речь идет о каждом втором патроне одного калибра для определенного вида вооружений. Возможно, для противотанковых ружей — потому что именно они здесь массово производились.

В таком «голом» месте устанавливался эвакуированный завод altairegion22.ru

На военные нужды работал эвакуированный из Москвы аппаратурно-­механический завод — сейчас там располагается ТРЦ GALAXY. Он изготавливал кислородные маски для летчиков. Работал радиозавод, переведенный из Таджикистана — там делали танковые радиостанции.

Были эвакуированы некоторые предприятия, которые конкретно на фронт не работали. Например, котельный завод из Ленинграда, спичечная фабрика из Белоруссии или завод механических прессов из Одессы.

Еще было эвакуировано оборудование некоторых предприятий, которое не разворачивалось в отдельные заводы, а вводилось в уже существующие. Так, с Украины на ВРЗ привезли станки для дополнительных цехов для изготовления боеприпасов. То же самое оборудование было частично привезено в цеха Алтайского завода агрегатов — тогда он назывался «Чугунолитейный завод имени газеты «Правда».

Станостроительный завод altairegion22.ru

Существующая барнаульская промышленность — текстильная и пищевая — также была переведена на военные рельсы. Например, меланжевый комбинат стал массово производить военную форму. Кожевенный завод делал кожаные сапоги для армии. Овчинно-меховая фабрика — шапки. Сапоговаляльня — валенки. По сути, они работали по своему профилю, но на нужды фронта.

На заводах работали не только женщины и дети

— Мужчины тоже были. Существовало такое понятие, как «бронь», когда высококлассных специалистов не пускали на фронт, даже если они рвались туда в качестве добровольцев. А если они каким-то образом все-таки попадали на передовую, их могли вернуть обратно в тыл. И такие случаи постоянно были.

Женщины и подростки в основном занимались тяжелой и неквалифицированной работой.

Работницы меланжевого комбината altairegion22.ru

Условия во время войны были тяжелыми. Некоторые жили в «копай-городе» — землянках, выкопанных недалеко от завода. А многие даже не уходили ночевать домой — спали в цехах.

Получали они высокую зарплату. Только купить на нее было особо нечего. Поэтому и вводились карточки — они были гарантией того, что государство даст тебе еды.

Портрет и распорядок дня обычной работницы меланжевого комбината во время войны

— Молодая девушка, мобилизованная из деревни. Живет в общежитии на Жилплощадке с другими девушками, с которыми совместно ведет быт — вместе готовят, стирают.

Рабочий день с 7:00 без авралов на заводе — 12 часов. Если идет подготовка к наступлению или празднику, например, 7 ноября, и выдвинут лозунг «Дадим сверхплана!» — то 14 часов.

Есть дневная норма, которую она должна выполнить. Серьезных санкций за невыполнение не будет. Зато при перевыполнении положена награда.

Работники на заводах во время войны altairegion22.ru

После работы она отправится разгружать вагоны с хлопком для комбината. Около 22:00 вернется домой. Готовка, занятие домашними делами — и 6−7 часовой сон.

На выходных пойдет в парк на танцплощадку или в кино. Летом скорее всего поедет в окрестную деревню на картошку.

Как эвакуированные заводы повлияли на экономическое развитие края

— Промышленная мощь, безусловно, возросла. Выпуск промышленной продукции только в Барнауле вырос в 25 раз. Это дало базу для дальнейшего развития. То же самое можно сказать и о Рубцовске, куда со Сталинграда были эвакуирован тракторный завод.

В некоторые места она по-настоящему вдохнула жизнь. Новоалтайск во многом стал городом благодаря тому, что туда привезли Днепродержинский вагоностроительный завод. Как и Яровое, где в 1944 году обосновался Перекопский химический завод (сейчас — «Алтайхимпром»).

В годы Великой Отечественной войны СС0

Повысился уровень жизни. Советский рабочий считался гегемоном и получал высокую зарплату. Они имели свой соцкультбыт: жилой фонд, клубы, библиотеки, больницы, детсады, лыжные базы, столовые и так далее.

Что стало с заводами после войны

— После войны происходила конверсия. Тот же меланжевый комбинат вместо военной формы начал выпускать гражданскую одежду, радиозавод — приемники «Алтай». А некоторые продолжили делать военную продукцию. Например, завод «Трансмаш» — они по сей день продолжают делать двигатели для военной техники.

Завод «Трансмаш» altairegion22.ru

Большинство солдат пользовались промышленной продукцией Алтая. Танкиста на танке Т-34 могли снабдить:

Двигателем и радиостанцией для танка с барнаульских заводов

Патронами для танкового пулемета со станкостроительного завода

Шапкой от барнаульской овчинно-меховой фабрики

Военной формой меланжевого комбината

Барнаульскими спичками

Валенками из сапоговаляльни и сапогами с кожевенного заводов Барнаула

Хлебом из алтайского зерна , мясными консервами и сыром из алтайского молока

мясными консервами и сыром из алтайского молока Бийской махоркой

Стеклянной флягой из села Акутиха Алтайского края

Как создавался памятник

Идея поставить памятник, который будет посвящен переселенным в Барнаул заводам и их работникам, возникла в 2020 года у Союза промышленников Алтая. За помощью они обратились к знаменитому барнаульскому архитектору Михаилу Кульгачеву (автору памятников Шукшину, Пушкину и Цою).

В мастерской скульптора Михаила Кульгачева. Дмитрий Лямзин.

Он придумал два варианта памятника. Один из них изображал карту Алтайского края, на которой были бы отмечены населенные пункты, куда эвакуировали заводы с европейской части страны. На другой стороне — рельефы трудового подвига заводчан. От этого монумента скульптор отказался — получился слишком «увесистым».

Реализовать он решил вторую идею с классическим сочетанием камня и бронзы. Две треугольных стелы, не соприкасаясь, будут стоять рядом друг с другом, образуя щемящую вертикальную линию.

Другая их сторона будет «рваной». Линия символизирует четко поставленную задачу того времени, а сколы олицетворяют трудности в достижении этой цели.

«Я решил использовать медальный прием. С одной стороны на постаменте надпись «Все для фронта, все для Победы». На левой стеле со стороны аверса, главной стороны, изображены литейщики, заливающие расплавленный металл в форму. На правой — георгиевская лента, которая объединяет две стелы и, обхватив их, уходит на сторону реверса. На ней изображены женщина с ребенком, стоящие у станка, уходящий на фронт поезд и орден Трудового Красного Знамени с названиями заводов», — рассказал мастер.

Камни специально для барнаульского памятника привезли из Саяногорска, а рельефы отливали на Рубцовском литейном комбинате.

Цифра

6 метров — высота памятника.

2 метра — высота фигур барельефа.

Алтапресс