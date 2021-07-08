Алтапресс: Тепло возвращается. Какая погода будет в Барнауле 8 июля

В четверг, 8 июля, синоптики прогнозируют стабильно солнечную погоду в столице Алтайского края. При этом жары не будет — тепло и комфортно.

Лето. Женщина. Солнце. СС0

В утренние часы температура воздуха в Барнауле прогреется до +17… +19 градусов.

В районе обеда столбик термометра поднимется до + 22. Такая комфортная погода будет до конца дня.

Лишь ночью ожидается относительное похолодание — до + 14 градусов.

Также синоптики прогнозируют слабый ветерок, умеренное давление (746−748 мм ртутного столба) и чуть повышенную важность.

Долгота дня составит 16 часов 44 минуты. Лето в разгаре.

Алтапресс