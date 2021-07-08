ГОРНЯК22 08.07.2021
Барнаул

Алтапресс: Тепло возвращается. Какая погода будет в Барнауле 8 июля

Горняк22
10 часов Ago

В четверг, 8 июля, синоптики прогнозируют стабильно солнечную погоду в столице Алтайского края. При этом жары не будет — тепло и комфортно.

Лето. Женщина. Солнце. СС0

В утренние часы температура воздуха в Барнауле прогреется до +17… +19 градусов.

В районе обеда столбик термометра поднимется до + 22. Такая комфортная погода будет до конца дня.

Лишь ночью ожидается относительное похолодание — до + 14 градусов.

Также синоптики прогнозируют слабый ветерок, умеренное давление (746−748 мм ртутного столба) и чуть повышенную важность.

Долгота дня составит 16 часов 44 минуты. Лето в разгаре.

Алтапресс

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