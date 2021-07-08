Алтапресс: Барнаульский бизнесмен Андрей Загарин рассказал о будущем Ковша и «зеленых» планах на полуостров Побочень

Барнаульская компания «ГенПодряд» выиграла недавно аукцион по созданию на Ковше искусственного земельного участка (ИЗУ). Впоследствии на нем будут построены жилые дома. Торги велись около двух лет. В итоге, первоначальная цена проекта выросла со стартовой отметки в 60,7 тыс. рублей до более чем 12 млн рублей. О жаркой борьбе, планах на застройку и благоустройстве части острова altapress.ru рассказал один из учредителей «ГенПодряда», предприниматель Андрей Загарин.

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова. Краткое содержание

Борьба за территорию

Дорогое берегоукрепление

Панельная серия нового типа

Острый «зеленый» вопрос

Сохранить нельзя помиловать

Борьба за территорию

«ГенПодряд» выиграл право на засыпку Барнаульского ковша — это территория площадью порядка 200 соток. Для проведения работ будет использован проект, подготовленный «Акваторией» (связана с компаний «Сибирия»). В какую стоимость документ обойдется победителю торгов, еще не известно.

Андрей Загарин отметил, что проект будет еще дорабатываться. Кроме того, он должен будет пройти ряд экспертиз и согласований.

Андрей Загарин. Олег Богданов

— Расскажите , почему вы решили участвовать в торгах?

— Не секрет, что «Акватория» выступила инициатором засыпки Ковша. Но по закону такие объекты должны разыгрываться на аукционе. У меня были довольно веские причины принять в нем участие. Разумеется, будучи бизнесменом, я поставили цель победить и построиться. Это уже стало делом принципа.

— Битва была жаркой?

— Сначала ИЗУ оценили довольно дешево. Соответственно, шаг был маленький. На первых торгах мы совершили 500 шагов, а это уже 1,5 млн. В какой-то момент наш конкурент по аукциону махнул рукой и перестал повышать ставки. Могу предположить, что компания вовремя оценила финансовые возможности. Она потихоньку уходит из Барнаула в другие регионы, хотя здесь и остаются довольно мощные проекты.

Дорогое берегоукрепление

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

— Один из них — жилой комплекс на ул. Приречная , жители которого не довольны перспективой будущей застройки.

— Возможно, ЖК «Новая Пристань» — но я не могу утверждать — изначально строился с расчетом на засыпку Ковша. И на месте жильцов, я бы наоборот выступил в поддержку компании, занимающейся строительством в этом месте. Их дом может просто «уехать» в водоем. Но это мое, скажем так, не экспертное, а частное мнение.

Видимо, на момент строительства у компании и связанных с ней фирм с деньгами все было настолько хорошо, что данный фактор был заложен на будущее. Как коммерсант я руководство прекрасно понимаю. Если в планах было засыпать Ковш, то строить супермощные технические сооружения смысла не было. Дом все равно будет стоять «в поле», а не краю воды.

Барнаульский ковш. Трещина и мусор. «Алтапресс».

— Создание ИЗУ — это дорогое удовольствие?

— Да, работы дорогостоящие. Мои партнеры, которые будут создавать ИЗУ на Булыгино, посчитали, что только берегоукрепление обойдется им в 150 млн рублей. Люди думают, что ИЗУ — это просто приехали и насыпали кучку земли. На самом деле это технологически очень сложная и дорогостоящая работа.

При этом, берегоукрепление бывает разным. Для этого используют как бетонные плиты, так и габионные конструкции, засыпанные специальным камнем строго определенной фракции, либо геокаркас, подпорные стенки. Только так можно избежать размытия.

Кстати, сам материал — камень — не очень дорогой, а вот затраты на транспортировку значительно увеличились. По 35−40 тонн, как раньше, уже не возят — есть ограничение в районе 20 тонн.

Панельная серия нового типа

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

— Расскажите , что все-таки планируете возвести?

— Предварительно могу сказать, что по проекту здесь войдут три свечки. Но документы готовили давным-давно, поэтому в процессе все может измениться. В «ГенПодряд» в качестве соучредителя зашла семья Вдовиных. Сейчас Ивану Вдовину принадлежит Барнаульский завод железобетонных изделий. Сам бог велел строить с такими партнерами. Но мы еще не определились, что конкретно это будет. Пока есть желание построить панельки.

— А с чем связан такой выбор?

— Современные панельные дома очень интересные. Они удобные, комфортные, с хорошей шумоизоляцией. Сейчас можно разработать для них очень красивые фасады. Да и строятся они в разы быстрее, чем из других материалов. В идеале мы бы хотели разработать новую серию, аналогов которой в Барнауле пока нет.

Мы уже обсуждали это с партнерами по другому бизнесу, выигравшими аукцион на формирование ИЗУ на Лесном пруду. Новая серия могла бы прекрасно вписаться и на территории Ковша и на Булыгино.

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

— Кто будет заниматься проектированием новой серии?

— Думаю, что это будет Евгений Копылков из бюро «Инновация». Он — мощный проектировщик, работающий преимущественно над разработкой больших кварталов в Москве. Мы уже обсудили с ним идею разработки новой панельной серии.

— Что скажете об этажности будущих зданий?

— Я не сторонник высоток. Я — сельский житель, поэтому большие человейники никогда не поддерживал и не поддерживаю. Так что, дома точно будут меньше 20 этажей.

Острый «зеленый» вопрос

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

— Проект любого жилого комплекса предполагает благоустройство придомовой территории и ее озеленения. Вы не планировали выйти за эти пределы и создать большую зеленую зону и набережную , доступную всем горожанам?

— Делать это на территории засыпанного Ковша я не вижу смысла. К воде будет обращена только одна сторона жилого комплекса из четырех. И это, по большому счету, единственное место, которое можно назвать набережной. Но есть информация, что ведется сбор документов для следующего ИЗУ. Ковш планируют и дальше засыпать. Есть ли смысл лукавить — какая тут может быть набережная?

С другой стороны, рядом находится большой полуостров Побочень. Это место не планируют отдавать под застройку. В подробности пока вдаваться не буду, скажу лишь, что уже прорабатываю проект создания здесь парковой зоны и набережной. Дальнейшую перспективу развития района я начал рассматривать, когда только заявился на аукцион. Сейчас есть план, и мы двигаемся в этом направлении уже не первый год.

Сохранить нельзя помиловать

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

— А когда вы планируете приступить к работам по засыпке водоема?

— Все зависит от скорости проведения и согласования экспертиз. И что-то мне подсказывает, что в этом году мы можем не зайти на участок.

— Многие горожане считают , что Ковш нужно любой ценой сохранить. Что вы думаете об этом?

— Нужно ли сохранять водоем, не могу сказать. Но я бы точно не стал делать из него культ. Говорят, что таких мест мало. Возможно. Но давайте разберемся.

Во-первых, довольно близко обрыв, в вечернее время на Ковше мало солнца. Кстати, та же проблема с новой набережной (у подножия лестницы, ведущей к Нагорному парку). И это не очень комфортно. Вечером, когда людям больше всего хочется прогуляться, солнце прячется за горку. И это тоже надо учитывать.

Во-вторых, в Ковш уходят потоки из ливневой канализации. Представляете, что с водой? В итоге получается, что здесь солнца мало, стоков много. Ситуация не очень приятная. И если формировать комфортное общественное пространство, например, набережную для прогулок, то именно на территории Побочня, где хорошая инсоляция и много зелени.

Барнаульский ковш. Большая трещина, засыпанная песком и щебнем. «Алтапресс».

К тому же, водоем уже давно потерял свой былой функционал — сюда не заходят баржи и редко кто-то купается. Я много лет на реке, есть свой катер. Могу сказать точно — заходить сюда стало сложно. Видимо, его давно уже полноценно не чистят. К тому же полуостров, вплоть до Старого моста, дает довольно длинную мель. И это большая проблема.

Поэтому я считаю, что не все нужно сохранять любой ценой. Городу нужны общественные пространства. Но Ковш — это не то место, ради которого нужно ломать копья. Хотя, я сам выступаю за развитие общественных территорий, и не могу спокойно наблюдать, как в Барнауле застраивают многоэтажками каждый пятачок.

Алтапресс