ГОРНЯК22 08.07.2021
Барнаул

Алтапресс: Насколько подорожал сжиженный газ в Алтайском крае и как отрегулируют доставку баллонов

Горняк22
10 часов Ago

Рост конечной цены сжиженного газа для потребителей Алтайского края стал одной из самых тревожных тем за последние полгода. Между тем, как не раз поясняли в управлении края по госрегулированию цен и тарифов, резкого роста цен на сам газ не было — подорожала его доставка, которая не регулируется государством. В ведомстве сообщили altapress.ru, как намерены изменить ситуацию и по каким ценам мы будем платить за этот вид топлива с 1 июля.

Сжиженный газ. rst.75.ru.

Цены с 1 июля

Цены сжиженного газа действительно растут, но растут умеренно: в 2020 году они увеличены на 0,8−2,6%. С 1 июля 2021 года — на 3,1−3,9%. Вот по каким ценам жители края будут оплачивать потребление этого вида топлива с 1 июля.

  • Цена сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок: 31,99 рублей за килограмм, или 75,50 рублей за кубометр (+3,9%).
  • Сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя (с газонаполительной станции): 32,99 рублей за килограмм (+3,1%).
  • Сжиженный газ в баллонах с места промежуточного хранения (склада): 39,62 рубля за килограмм (+3,1%).

Сжиженный газ. Баллоны.1 Сжиженный газ. Баллоны. Pixabay.com

Что случилось с ценами

Между тем, жители края не раз сообщали, что по факту конечная цена сжиженного газа в баллонах (вместе с доставкой) возросла намного более существенно.

«Почему и на каком основании газовщики подняли цену на газ? Теперь она составляет 1000 рублей за 20-килограммовый баллон сжиженного газа. Для меня с пенсией 13128 рублей это очень дорого: житье, лечение, э/энергия, одежда и т.д., — на все на это ее не хватает, даже здесь, на селе», — задал вопрос 23 июня житель Шипуновского района в рубрике «Вопрос-ответ» на сайте управления по тарифам.

Управление по тарифам.2 Управление по тарифам. Altapress.ru

В ведомстве ему ответили: все дело в доставке. Предельные цены на газ регулируются государством, а вот стоимость доставки баллона до дома — нет. И газовики определяют ее самостоятельно.

В самом деле, средняя цена услуги поставки газа в баллонах для потребителей края с 2020 года увеличилась к концу апреля 2021-го в 4 раза. Так, доставка 27-литровых баллонов возросла с 75 до 297,09 рублей, 50-литровых — со 150 до 594,18 рублей.

Но эта ситуация изменится.

Евгений Шестаков, замначальника управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов.3 Евгений Шестаков, замначальника управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов. Анна Зайкова.

Отрегулируют с доставкой

23 апреля вступил в силу приказ Федеральной антимонопольной службы, согласно которому розничная цена сжиженного газа будет регулироваться с доставкой до потребителя.

Евгений Шестаков, замначальника управления края по госрегулированию цен и тарифов, сообщил altapress.ru, что поставщик сжиженного газа «Алтайкрайгазсервис» подал заявление в это ведомство об установлении цен с доставкой.

Предоставленные газовиками материалы сейчас проходят экспертизу, «Алтайкрайгазсервис» готовит дополнительные обосновывающие документы.

После завершения экспертизы цены на сжиженный газ в баллонах установят с учетом доставки до потребителя. Сроки завершения экспертизы и введения обновленных цен не сообщаются.

Природный газ в Алтайском крае подрос в цене на 2,8−2,9%, как ранее сообщал altapress.ru.

Алтапресс

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