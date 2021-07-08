Алтапресс: Насколько подорожал сжиженный газ в Алтайском крае и как отрегулируют доставку баллонов

Рост конечной цены сжиженного газа для потребителей Алтайского края стал одной из самых тревожных тем за последние полгода. Между тем, как не раз поясняли в управлении края по госрегулированию цен и тарифов, резкого роста цен на сам газ не было — подорожала его доставка, которая не регулируется государством. В ведомстве сообщили altapress.ru, как намерены изменить ситуацию и по каким ценам мы будем платить за этот вид топлива с 1 июля.

Сжиженный газ. rst.75.ru.

Цены с 1 июля

Цены сжиженного газа действительно растут, но растут умеренно: в 2020 году они увеличены на 0,8−2,6%. С 1 июля 2021 года — на 3,1−3,9%. Вот по каким ценам жители края будут оплачивать потребление этого вида топлива с 1 июля.

Цена сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок: 31,99 рублей за килограмм , или 75,50 рублей за кубометр ( +3,9%).

или 75,50 рублей за кубометр +3,9%). Сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя ( с газонаполительной станции): 32,99 рублей за килограмм ( +3,1%).

с газонаполительной станции): 32,99 рублей за килограмм +3,1%). Сжиженный газ в баллонах с места промежуточного хранения ( склада): 39,62 рубля за килограмм ( +3,1%).

Сжиженный газ. Баллоны. Pixabay.com

Что случилось с ценами

Между тем, жители края не раз сообщали, что по факту конечная цена сжиженного газа в баллонах (вместе с доставкой) возросла намного более существенно.

«Почему и на каком основании газовщики подняли цену на газ? Теперь она составляет 1000 рублей за 20-килограммовый баллон сжиженного газа. Для меня с пенсией 13128 рублей это очень дорого: житье, лечение, э/энергия, одежда и т.д., — на все на это ее не хватает, даже здесь, на селе», — задал вопрос 23 июня житель Шипуновского района в рубрике «Вопрос-ответ» на сайте управления по тарифам.

Управление по тарифам. Altapress.ru

В ведомстве ему ответили: все дело в доставке. Предельные цены на газ регулируются государством, а вот стоимость доставки баллона до дома — нет. И газовики определяют ее самостоятельно.

В самом деле, средняя цена услуги поставки газа в баллонах для потребителей края с 2020 года увеличилась к концу апреля 2021-го в 4 раза. Так, доставка 27-литровых баллонов возросла с 75 до 297,09 рублей, 50-литровых — со 150 до 594,18 рублей.

Но эта ситуация изменится.

Евгений Шестаков, замначальника управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов. Анна Зайкова.

Отрегулируют с доставкой

23 апреля вступил в силу приказ Федеральной антимонопольной службы, согласно которому розничная цена сжиженного газа будет регулироваться с доставкой до потребителя.

Евгений Шестаков, замначальника управления края по госрегулированию цен и тарифов, сообщил altapress.ru, что поставщик сжиженного газа «Алтайкрайгазсервис» подал заявление в это ведомство об установлении цен с доставкой.

Предоставленные газовиками материалы сейчас проходят экспертизу, «Алтайкрайгазсервис» готовит дополнительные обосновывающие документы.

После завершения экспертизы цены на сжиженный газ в баллонах установят с учетом доставки до потребителя. Сроки завершения экспертизы и введения обновленных цен не сообщаются.

Природный газ в Алтайском крае подрос в цене на 2,8−2,9%, как ранее сообщал altapress.ru.

Алтапресс