ГОРНЯК22 02.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Активисты сумели вытащить барнаульского чиновника на разговор в Мизюлинскую рощу

Горняк22
16 часов Ago

Общественники добились изменения проекта благоустройства Мизюлинской рощи. Об этом сообщил Telegram-канал «Ленина, 59А».

Встреча по поводу Мизюлинской рощи в Барнауле. https://t.me/Lenina59A

25 апреля в роще прошло собрание по поводу благоустройства. Люди переживают, что подрядчик вырубит 103 дерева, которые идут по проекту под снос.

Тогда договорились, что на место будут звать председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству Антона Шеломенцева.

Судя по опубликованным 30 апреля фотографиям, Шеломенцев пришел. Встреча прошла с участием как общественников, так и местных жителей.

«Проект благоустройства Мизюлинской рощи будет существенно переделан. Так сегодня договорились местные жители и администрация города», — сказано в сообщении.

Ранее жители уже писали главе Барнаула обращение, чтобы роща осталась рощей.

Алтапресс

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