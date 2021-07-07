Алтапресс: Умер известный барнаульский режиссер и педагог

Ушел из жизни режиссер и педагог Сергей Куц, говорится в сообщении министерства культуры Алтайского края.

Свеча. СС0

Сергей Куц родился 25 октября 1955 года в Харькове. В 1977 году окончил Харьковский институт искусств по специальности «Актер театра кукол».

В 1977—1979 годах служил в Советской Армии. Работал актером в театрах Харькова, Луцка и Барнаула (сыграл более 30 ролей). В 1986 году дебютировал как режиссер.

В 1987—1989 годах работал режиссером Алтайского театра кукол, главным режиссером Джезказганского и Южно-Сахалинского театров кукол.

Ставил спектакли в кукольных и драматических театрах Ярославля, Южно-Сахалинска, Джезказгана, Кустаная, Алма-Аты и Барнаула.

С 1993 года работал на кафедре режиссуры и актерского мастерства Алтайского государственного института культуры.

Ученики педагога делятся в соцсетях снимками с Мастером и комментируют: «Театральные люди уходят под аплодисменты».

Прощание с Сергеем Федоровичем состоится 8 июля с 11:30 до 13:00 в Барнауле в ритуальном зале на ул. Аносова, 8.

Алтапресс