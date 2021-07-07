Алтапресс: Грибные и ягодные. На смену пеклу в Барнаул наконец-то придут дожди

7 июля погода в столице Алтайского края переменится. Синоптики прогнозируют небольшое похолодание и долгожданные дожди.

Дождь. из архива редакции

Утром температур воздуха прогреется до +17… +19 градусов, да такой и останется до полудня.

Осадки ожидаются утром и в середине дня. А к вечеру в городе установится пасмурная погода. К вечеру станет прохладнее — около + 15 градусов.

День Ивана Купала будет отличаться повышенной влажностью и умеренным давлением.

Продолжительность дня составит 16 часов и 46 минут.

Алтапресс