ГОРНЯК22 08.07.2021
Барнаул

Алтапресс: Грибные и ягодные. На смену пеклу в Барнаул наконец-то придут дожди

Горняк22
18 часов Ago

7 июля погода в столице Алтайского края переменится. Синоптики прогнозируют небольшое похолодание и долгожданные дожди.

Дождь. из архива редакции

Утром температур воздуха прогреется до +17… +19 градусов, да такой и останется до полудня.

Осадки ожидаются утром и в середине дня. А к вечеру в городе установится пасмурная погода. К вечеру станет прохладнее — около + 15 градусов.

День Ивана Купала будет отличаться повышенной влажностью и умеренным давлением.

Продолжительность дня составит 16 часов и 46 минут.

Алтапресс

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