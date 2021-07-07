Алтапресс: Цветочек для сердца и почек. Врач рассказала, какие болезни чаще встречаются у деревенских жителей Алтайского края

Заболеваемость на сельских территориях края отличается от той, что есть в городах, и имеет свои особенности. Это связано и с удаленностью некоторых населенных пунктов от медицинских учреждений, и с климатом, и с образом жизни сельчан, считает главный врач краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Репкина.

Алейская центральная районная больница. Дмитрий Лямзин

В сельских «трендах» четыре группы болезней.

1. Болезни системы кровообращения

По смертности они лидируют как среди городского, так и среди сельского населения. Однако сельчане отличаются, как говорит Татьяна Репкина, «меньшей приверженностью» к лечению.

На практике это означает, что, даже если болезнь вовремя выявили и назначили лечение, пациент может не довести его до конца. Некоторые говорят: «Ну что, мне теперь всю жизнь на таблетках сидеть?» и принимают препараты ровно до того момента, пока не станет полегче.

Капельница. Лечение. pixabay.com.

На самом деле лекарства для снижения артериального давления действительно нужно принимать регулярно, и это может спасти жизнь.

Факт

Врачи замечают прямую связь между сознательностью населения и уровнем образования. Чем он выше, независимо от места жительства человека, тем выше информированность, а значит, ниже заболеваемость и смертность и выше продолжительность жизни.

2. Болезни органов дыхания

В первую очередь имеется в виду хроническая обструктивная болезнь легких. «Заработав» это заболевание однажды, человек будет вынужден всю жизнь находиться на терапии.

Распространенность заболевания среди сельского населения объясняется тем, что курят на селе значительно больше, чем в городе, а 90% людей с хронической обструктивной болезнью легких — как раз курильщики.

«Это заболевание второй половины жизни, оно возникает после 40 лет у курильщиков со стажем, — говорит Татьяна Репкина. — Болезнь может проявляться легким покашливанием в утренние часы и незначительным отделением мокроты. Большинство считают это некой нормой. Но это уже означает недиагностированную болезнь легких».

Дед на завалинке. «Одноклассники»

Позже к этим, казалось бы, незначительным симптомам присоединяется одышка при физической активности, а потом и вне зависимости от нее. Часто больные приходят к врачу тогда, когда дышать становится уже невозможно.

ХОБЛ в сельской местности выявляют нечасто, поскольку мужчины (а их среди курильщиков большинство) инертнее, чем женщины, и находят тысячу отговорок, чтобы не идти к врачу до тех пор, пока «жареный петух не клюнет».

Факт

Мужчины в среднем живут на 10 лет меньше, чем женщины. Врачи связывают этот факт в том числе с курением и другими вредными привычками, характерными больше для мужского населения.

3. Сахарный диабет

Для сельского населения, как ни странно, больше, чем для горожан, актуален лишний вес, а значит, и связанные с ним заболевания. Дело в том, что, несмотря на хорошую физическую активность, которую предполагает деревенский труд, питание жителей села далеко не всегда сбалансировано.

Диабет, глюкометр.

«Пища высококалорийная — цельные молочные продукты, картофель, хлеб, макароны и ряд других, которые стоило бы сократить в рационе, если мы хотим поддерживать нормальный вес, — говорит Татьяна Репкина. — Не бывает плохих продуктов, вопрос в их количестве и сочетании между собой».

4. Онкологические заболевания

Запущенных случаев опухолевых процессов в организме у сельчан несколько больше, чем у жителей городов, констатирует специалист.

В крае всегда была настороженность по отношению к онкологии. На поиск этих заболеваний нацелены все врачи, и создана хорошая государственная система профилактики. Однако пользуются ею далеко не все. Жители сел реже обращаются к врачам, даже если есть какие-либо подозрения, а значит, опухолевые процессы остаются недиагностированными до поздних стадий.

Алейская центральная районная больница. Дмитрий Лямзин

«2020 год, когда из-за коронавируса была вынужденно ограничена плановая помощь, еще будет иметь „эхо“ в течение трех-пяти лет, — считает Татьяна Репкина. — Мы уже сейчас видим подъем статистики запущенных форм онкологических заболеваний».

В зависимости от зоны

Эти четыре группы заболеваний могут варьироваться по количеству пациентов и меняться местами в «рейтинге» в зависимости от зоны проживания. Например, в районах края, граничащих с Восточно-Казахстанской областью, и сейчас констатируется высокая онкологическая заболеваемость, — отголоски испытаний на Семипалатинском полигоне.

Алейская центральная районная больница. Дмитрий Лямзин

Онкориски у жителей края вообще выше, чем у населения других российских регионов. И это должен понимать и осознавать каждый, считает главврач.

Факт

С января по апрель автопоезд здоровья Центра медпрофилактики побывал в 49 сельских населенных пунктах Алтайского края. На передвижных флюорографах и маммографах обследовали 6873 человека. 385 из них получили направления на дообследование в ЦРБ, у 233 выявили онкопатологию.

Продолжение рода

По словам Татьяны Репкиной, репродуктивная функция как у городского, так и сельского населения имеет тенденцию к снижению. И виной тому не только сексуальная революция, но и хронические неинфекционные заболевания, в число которых как раз входят проблемы с сердечно-сосудистой системой и сахарный диабет, «молодеющие» год от года.

«Если ребенок в 12−13 лет имеет ожирение, то с вероятностью 70% он не расстанется с этим заболеванием, — говорит главврач. — И уже в 40 лет у такого человека велик риск сердечно-сосудистой катастрофы».

ФАП. архив prokopievfond.ru

Что касается женщин, то из-за ожирения в раннем возрасте врачи могут диагностировать поликистоз яичников, который может привести к необратимым осложнениям и невозможности зачатия.

Сельским жителям не просто найти время на свое здоровье, но о здоровье детей точно стоит позаботиться, если хочется нянчить внуков. Регулярный осмотр андрологом и гинекологом поможет предотвратить многие проблемы в будущем.

Не добавляет здоровья

Часть рисков для здоровья сельского населения связана с климатом. Длительная зима, снежные заносы, а затем разливы рек делают невозможным въезд и выезд из многих населенных пунктов. Это затрудняет оказание медицинской помощи сельскому населению.

Кроме того, сельчане рискуют и из-за социально-бытовых условий. Часть населения проживает в домах с печным отоплением. Плюс неблагоустроенные санузлы, когда зимой есть риск простудиться и получить заболевания мочеполовой системы. Артезианская вода в ряде районов края излишне минерализована, без использования фильтра она становится причиной развития мочекаменной болезни.

Районная больница. Дмитрий Лямзин.

Конечно, не все могут изменить условия проживания, но тогда вдвойне серьезнее стоит отнестись к профилактике тех или иных заболеваний и пользоваться всеми возможностями пройти обследование, считает главврач.

Алтапресс