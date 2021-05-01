ГОРНЯК22 02.05.2021
Барнаул

Алтапресс: «Не в себе что ли?»: барнаульцы оценили решение мэрии отменить маршрутку до новостроек

Горняк22
16 часов Ago

Барнаульцы в соцсетях обсуждают решение администрации города вернуть маршрут автобуса № 6 на прежнюю схему движения. Мнения по традиции разделились.

Пересечение ул. Ускова и Балтийской в Барнауле. Яндекс.Карты

Больше всего горожан лайком поддержали комментарий о том, что это был удобный маршрут, который «не надо убирать». Напомним, его продлевали до пересечения ул. Ускова и Балтийской.

«Пустили единственный маршрут по этой улице… И убрали», «Печально, было очень удобно и народ ездил хорошо», «Забитые маршрутки с Балтийской-Ускова идут, даже остановки пропускают. и тут решают убрать маршрут», «Не в себе что ли? Народ только обрадовался, никогда 6 не уезжал с Ускова пустой. Верните жителям маршрут», — пишут жители города в паблике Barnaul22.

Есть предположение, что маршрут каким-то образом решили вернуть из-за автобуса № 60, к которому у барнаульцев есть много вопросов.

«Рано заканчивает, после 20:00 вообще невозможно уехать. Дождаться невозможно, расписания не придерживаются. На 6 можно уехать до 21:30», — пишет одна из участниц обсуждения.

Если жителей Индустриального района новость об изменении маршрута расстроила, то в Ленинском выдохнули — маршрутки перестанут приходить забитыми, к тому же из-за удлиненного маршрута «шестерку» приходилось долго ждать.

«Все жалуются, что очень удобно было, а у нас от Березки перестали ездить на 6-ке, только 24 и 29 т.к. в 6 нет места», — комментируют в паблике.

Однако у жителей новостроек практически нет альтернативных вариантов.

«Теперь у вас будет 3 на выбор, а у кого-то 0», — отвечают в комментариях.

Автобус.1 Автобус. Анна Зайкова, altapress.ru.

Один из барнаульцев иронично оценил изменение, «так как надо вводить новые маршруты в новые районы, а не продлять старые (но делать этого, конечно же, никто не будет)».

В дорожном комитете отмечают, что с 25 марта движение маршрутки меняли в тестовом режиме. После анализа работы маршрута приняли решение вернуть его прежнюю схему. Какая именно причина послужила для этого основанием в мэрии не пояснили.

Алтапресс

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