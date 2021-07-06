Алтапресс: Жара в Барнауле не отступает, но горожане получат долгожданное облегчение
Жаркая и душная погода сохранится в столице Алтайского края 6 июля.
Радуга в Барнауле. Barnaul22
Уже утром температура воздуха поднимется до +21…+23 градусов. Липкая духота будет преследовать горожан. Пик жары наступит днем, когда столбики термометра зафиксируют + 33 градуса.
Тем не менее, во второй половине дня синоптики прогнозирует небольшой дождик.
Где и когда он прольется — на Потоке или на Горе — знают только силы небесные. Но в любом случае барнаульцы получат долгожданное облегчение.
Дождь. Михаил Хаустов
Пожилым людям и гипертоникам по-прежнему советуем оставаться дома или, если уж надо выйти на улицу, выбирать теневые участки дороги.