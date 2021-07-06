ГОРНЯК22 06.07.2021
Барнаул

Алтапресс: Быстрый мокрый Вжик. Как в Барнауле прошла первая гонка на экзотических лодках-драконах

Горняк22
10 часов Ago

2 июля, во Всемирный день спортивных журналистов, на гребном канале состоялся турнир по гребле на лодках-драконах среди представителей СМИ, к которым присоединились блогеры, пресс-секретари краевых ведомств и сотрудники общественной палаты. Без курьезов и спортивных неожиданностей не обошлось.

Соревнования по гребле на лодках-драконах. Дмитрий Лямзин

«Драконы» для Алтайского края — звери пока малоизвестные. И напрасно. Гребля на таких лодках — дело увлекательное и крайне азартное. Драгонбоут имеет 10 или 20 мест. Впереди сидит барабанщик, который задает ритм для всего экипажа. На корме — рулевой.

Испытать себя в этом экзотическом виде спорта собрались шесть команд — по три в каждом заезде. Победители полуфиналов на прямую выходили в финал, туда же попадала лодка, показавшее лучшее третье время.

Команде «Быстрый Вжик», в которой собрались представители ВГТРК, ТАСС, «Алтайского спорта» и «Алтапресса», как-то сразу не повезло — на свой первый старт они прибыли последними, встали не в тот ряд, протаранили на дистанции соседнюю лодку, а на финише умудрились перевернуться, хотя все говорили, что на «драконах» это сделать сложно.

Соревнования по гребле на лодках-драконах. 1 Соревнования по гребле на лодках-драконах. Дмитрий Лямзин Соревнования по гребле на лодках-драконах. 2 Соревнования по гребле на лодках-драконах. Дмитрий Лямзин Соревнования по гребле на лодках-драконах. 3 Соревнования по гребле на лодках-драконах. Дмитрий Лямзин Соревнования по гребле на лодках-драконах. 4 Соревнования по гребле на лодках-драконах. Дмитрий Лямзин Соревнования по гребле на лодках-драконах. 5 Соревнования по гребле на лодках-драконах. Дмитрий Лямзин

Так быстрый Вжик стал еще и мокрым.

В финальном заезде быстрее всех была команда общественной палаты, второе место у журналистов СМГ, третьими стали пресс-секретари. Примечательно, что время в утешительном заезде было лучше, чем у финалистов.

Так, если бы «Вжик» не совершил фатальных ошибок и греб в первый раз так же, как во второй, то был бы в призах. Но это уже осталось за скобками турнира.

Соревнования по гребле на лодках-драконах. 6 Соревнования по гребле на лодках-драконах. Дмитрий Лямзин

Что происходит на канале

После грандиозного этапа Кубка мира, который прошел в Барнауле в конце мая, жизнь на гребном канале не замерла. Тут уже состоялись краевые соревнования, постоянно проходят тренировки.

Так, каждый день сюда приезжают спортсмены из Чили, которые приняли решение не уезжать на родину, а остаться в Барнауле и здесь готовиться к Олимпиаде в Токио. В середине июля к ним должны присоединиться кубинцы.

Соревнования по гребле на лодках-драконах. 7 Соревнования по гребле на лодках-драконах. Дмитрий Лямзин

Юрий Шамков, председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края своих амбиций не скрывает: Барнаул хочет заявиться и принять чемпионат мира по гребному марафону.

Дисциплина эта очень зрелищная — спортсмены сначала преодолевают длинную дистанцию по воде, затем выходят, берут лодки в руки и бегут по суше. И так несколько раз.

Если все получится грандиозный праздник гребли пройдет вновь в Барнауле в 2026 году.

Алтапресс

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