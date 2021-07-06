Алтапресс: Обязательная вакцинация. В Алтайском минздраве рассказали о готовности к третьей волне COVID-19

На 5 июля в крае зарегистрированы 194 новых случая заражения коронавирусом. «Заболеваемость ползет вверх. У нас в планах вакцинировать до 15 тысяч пациентов в день», — говорит заместитель регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Коронавирус. unsplash.com

Сейчас, по словам Калининой, вакцину ежесуточно получают примерно 7 тыс. граждан. Для соответствующих процедур предназначены 25 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 мобильных комплекса.

Справка

По данным Крайздрава, 40 тыс. комплектов вакцины от COVID-19 поступили в регион в начале июля. Такого количества доз при сверхспросе хватает почти на неделю. Новые партии доставляются из Москвы по необходимости.

Решается ли вопрос с очередями на прививку?

«Вакцинироваться можно в каждой поликлинике. И если раньше в учреждениях процедурный кабинет был 1, то теперь сделали по 2−3», — объясняет заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая.

Очередь на вакцинацию в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Нужна мера, чтобы разделить пациентов. На тех, кто прививается только в поликлинике, и уже на получивших первую дозу в передвижном пункте.

Несмотря на оборудование новых помещений, проблема очередей остается. «Человеческий ресурс не бесконечен. Кабинетов больше — медиков столько же. Но мы обязательно привлечем к работе ординаторов», — уточняет замминистра.

В крае доступна ревакцинация?

Вакцинированные тоже могут заболеть новой коронавирусной инфекцией.

Вакцина. ССО.

Стопроцентной гарантии здоровья прививка не дает. Она, скорее, направлена на профилактику летального исхода и тяжелого течения заболевания. Поэтому в приоритете — первичная вакцинация. Для тех, кто не болел.

Наталья Белоцкая,

заместитель министра здравоохранения Алтайского края:

Условия экстренные. Только в Барнауле подъем заболеваемости на сегодня — 41%. Ситуация усугубляется и в районах. Так что мы нацелены привить граждан без антител и из групп риска. Конечно, повторная вакцинация возможна. Через полгода после болезни. Непосредственно по инициативе человека. Никто не препятствует.

Правда , что в госпиталях не хватает медицинского кислорода?

Представители ведомств утверждают, что госпитали достаточно оснащены аппаратами ИВЛ.

Новый аппарат ИВЛ в барнаульской клинической больнице № 11. Анна Зайкова.

Наталья Белоцкая.

заместитель министра здравоохранения Алтайского края:

Всего в ковидных больницах региона 3.5 тыс. коек. Для сравнения: в мае их было 808. Скоро добавятся еще 234 места в Горбольнице № 12. При этом кислородом обеспечены 2,6 тыс. коек. А будет ли хватать аппаратов — зависит от сознательности населения.

В нынешней обстановке рассматривается отмена плановой помощи?

«Ребром вопрос не стоит», — отмечает Белоцкая. Она советует минимизировать контакты и проявить ответственность. «Тогда, — добавляет чиновница, — до крайних мер не дойдет. Ситуация с заболеваемостью не обострится и помощь продолжат получать все нуждающиеся».

Тест на коронавирус. Pixabay.com

В Барнауле можно купить экспресс-тест и провериться на COVID-19 дома?

Ирина Переладова,

главный внештатный специалист-эпидемиолог Алтайского края:

Тест-полоски не продаются. Да и вообще, самое верное решение — сдать мазок в лабораторных условиях и получить лечение. Профессионально оценить состояние больного сможет только врач.

Введут ли в крае обязательную вакцинацию?

Ульяна Калинина,

заместитель регионального управления Роспотребнадзора:

Проект постановления находится на рассмотрении. Думаю, на этой неделе решение будет принято.

Тест на коронавирус. Pixabay.com

Пока, подчеркивает Калинина, прививки добровольны. В дальнейшем обязательная вакцинация может коснуться работников образования и здравоохранения, а также госслужащих.

Цифра

420 тыс. прививок от коронавируса поставили в Алтайском крае с июня 2020 года.

Алтапресс