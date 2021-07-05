ГОРНЯК22 06.07.2021
Барнаул

Алтапресс: Июльская жара расплавит Барнаул в начале недели

Горняк22
18 часов Ago

В понедельник, 5 июля, в Барнауле по-прежнему будет сохранятся летняя жаркая погода.

Жара, дети купаются в фонтане. Михаил Хаустов

По данным синоптиков, уже утром температура воздуха достигнет +18…+25 градусов.

А днем воздух прогреется до +33 градусов. Осадков не ожидается. Давление будет в пределах нормы — 737−739 мм ртутного столба.

Ветра практически не будет, поэтому пожилым людям и гипертоникам в такую погоду лучше всего оставаться дома.

Жара. Солнце.1 Жара. Солнце. СС0

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю просят барнаульцев и жителей региона быть внимательными при разведении костров и обращении с огнем. Пожар может возникнуть от одной спички.

Кроме того, спасатели напоминают родителям — в такую жару нельзя оставлять детей без присмотра возле водоемов. Даже возле фонтанов в городе. В лучшем случае они нахлебаются грязной воды.

Алтапресс

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