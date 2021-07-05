ГОРНЯК22 06.07.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле кусками реконструируют футбольное поле

Горняк22
18 часов Ago

На барнаульском стадионе «Динамо» реконструируют футбольное поле. Не полностью — пока только проблемные участки, сообщает пресс-служба ФК «Динамо».

Реконструкция футбольного поля. Пресс-служба ФК "Динамо".

В течение нескольких дней рабочие поднимут дерн и постараются выровнять наиболее проблемные места спортивной площадки.

Для полной замены футбольного газона необходимо время и резервный стадион, лицензированный для проведения матчей второго дивизиона ФНЛ.

Надеемся, что после проведенных работ поле на стадионе Динамо станет ровнее и позволит футболистам показывать качественную игру, — отмечает пресс-служба.

Алтапресс

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