Алтапресс: «Мы по бутылкам ходили и не тонули». Горожане убрали мусор из Пивоварки, который не помещается в кадр

Семеро барнаульцев на протяжении нескольких часов доставали мусор из Пивоварки. В общей сложности горожане собрали более 50 больших мусорных мешков, которые не все даже поместились на фотографии, пишут в сообществе Barnaul 22.

Барнаульцы достали мусор из Пивоварки. Barnaul 22.

Чистку на реке придется проводить в несколько заходов — активисты не смогли убрать все с одного раза.

«Смотря на тот мусор, что остался, такое ощущение, что убрана только 1/10 часть!», — делится в посте впечатлением участник акции.

Пластика было так много, что барнаульцы не видели воды, «ходили по бутылкам и не тонули». Горожане уверены, что мусор в реку скидывают специально:

«Если пластиковые бутылки и могли по течению приплыть, то сомневаемся, что холодильник по такому тихому течению смог переплыть через две огромные трубы и оказаться сверху на большой куче пластиковых бутылок, да и диван не принесло сюда течением и не выбросило на берег!» — пишут они.

Представители Управления коммунального хозяйства Железнодорожного района вывезут собранный мусор в будний день.

Алтапресс