Алтапресс: В Барнауле определили нового перевозчика «собянинских» трамваев
Компанией-перевозчиком, которая доставит в Барнаул трамваи, подаренные Москвой, по итогам повторного тендера стала фирма «Спецтранссервис».
Трамвай и автомобили в Барнауле. Настасья Коваленко
Компания на торгах предложила 3,3 млн рублей вместо стартовых 4 млн рублей.
Новый подрядчик должен доставить вагоны из депо «Мосгортранса» до барнаульского «Горэлектротранса» за 45 дней после подписания контракта.
Трамваи придется перевозить нестандартным способом, поскольку они являются негабаритным грузом и каждый весит 17 тонн.
Как уже писал altapress.ru, мэр Москвы Сергей Собянин безвозмездно подарил Алтайскому краю модернизированные Tatra T3.