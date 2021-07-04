ГОРНЯК22 04.07.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле определили нового перевозчика «собянинских» трамваев

Горняк22
10 часов Ago

Компанией-перевозчиком, которая доставит в Барнаул трамваи, подаренные Москвой, по итогам повторного тендера стала фирма «Спецтранссервис».

Трамвай и автомобили в Барнауле. Настасья Коваленко

Компания на торгах предложила 3,3 млн рублей вместо стартовых 4 млн рублей.

Новый подрядчик должен доставить вагоны из депо «Мосгортранса» до барнаульского «Горэлектротранса» за 45 дней после подписания контракта.

Трамваи придется перевозить нестандартным способом, поскольку они являются негабаритным грузом и каждый весит 17 тонн.

Как уже писал altapress.ru, мэр Москвы Сергей Собянин безвозмездно подарил Алтайскому краю модернизированные Tatra T3.

Алтапресс

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