Алтапресс: Где начать заниматься большим теннисом в Барнауле и почему этот вид спорта очень полезен

Большой теннис, может быть, и не такой популярный вид спорта, как футбол или хоккей, но зато считается элитарным и достаточно дорогим. В этой статье мы расскажем, что родители должны учитывать, принимая решение записать своё чадо в секцию тенниса. Вы узнаете ответы на вопросы: какую пользу принесет теннис, какова стоимость тренировок, какую секцию лучше всего выбрать. если вам лень читать, то коротко — теннис воспитывает ловкого и выносливого ребенка, а также поможет в поддержании хорошей физической формы.

Большой теннис. Unsplash

С какого возраста можно начинать

Современная система обучения позволяет ребёнку начать заниматься теннисом уже с трех лет, но дети в этом возрасте не воспринимают его как вид спорта. Для них это игра, в которой им очень весело. В основном ребёнок начинает понимать смысл тенниса, только с 6−7 лет. Главное в этом возрасте не перетруждаться в тренировках, так как организм ребенка еще слабоват. Обычно четырех раз в неделю достаточно.

Также родителям следует сразу понять, что в теннисе, как и в школе, существует поэтапное развитие теннисиста — от первых шагов до высшего мастерства. Здесь, как и в любом другом виде спорта, не обойтись без спадов падений и физических нагрузок. Кроме того, спортсмен каждый день выкладывается морально и физически на корте и соревнованиях, для него важна позитивная поддержка родителей и, конечно же, тренера, который с самого начала пути маленького теннисиста учит его преодолевать трудности, разочарования и неудачи.

Большой теннис. Unsplash

Родители часто влюблены в ту картинку, которую увидели по телевизору, но на самом деле все не так просто. Дети не сразу начинают играть, это очень тяжелая и кропотливая работа, требующая терпения и времени.

В чем польза детского большого тенниса

Отметим основные преимущества:

Все мышцы развиваются гармонично;

Развивается «соревновательный дух». Ребенок чаще будет пытаться стать первым;

Теннис помогает улучшить зрение , поскольку во время игры постоянно происходит тренировка сетчатки на приближение и удаление мяча;

поскольку во время игры постоянно происходит тренировка сетчатки на приближение и удаление мяча; Энергия ребёнка направляется в нужно русло;

Поскольку этот вид спорта индивидуален , происходит развитие самостоятельности и формируется навык принятия решений;

происходит развитие самостоятельности и формируется навык принятия решений; Повышение внимательности , мелкой моторики и физической выносливости.

Большой теннис. Unsplash

Совокупность многих факторов влияющих на мозговую активность так и на физическое развитие делает теннис уникальным, при этом следует отметить не менее важный момент для родителей, что риск получения травм детей намного ниже по сравнению с футболом, баскетболом.

В чем недостатки этого вида спорта

Хотя большой теннис и не контактный вид спорта, благодаря которому большинство опасных травм могут и не попасться на пути, но в жизни юного спортсмена бывают растяжения, боли в мышцах и суставах, а иногда и вовсе переломы.

К другим отрицательным моментам можно отнести:

Постоянная необходимость в поддержке мотивации и эмоционального состояния , проигрыши будут выливаться в психоэмоциональное потрясение , которое часто граничит с депрессией;

проигрыши будут выливаться в психоэмоциональное потрясение которое часто граничит с депрессией; Постоянный контроль за здоровьем необходим для юного организма , так как нагрузки на опорно-двигательный аппарат дают о себе знать;

так как нагрузки на опорно-двигательный аппарат дают о себе знать; Если затронуть профессиональный подход , то не обойтись малыми затратами на обучение и совершенствование , экипировку и выезды на соревнования , а также четкое расписание и диеты с регулярным посещением тренировок изменят обычную жизнь.

Большой теннис. Unsplash

Противопоказания к занятию большим теннисом

болезни опорно-двигательного аппарата , мышечной , суставной и соединительной ткани;

мышечной суставной и соединительной ткани; межпозвоночная грыжа;

невралгия;

болезни сердца и сосудов , гипертония;

гипертония; язвы желудка;

прогрессирующая близорукость;

острые воспалительные процессы в организме.

Если у ребенка есть заболевания из списка выше, то всегда можно проконсультироваться с врачом и найти индивидуальный подход. Например, можно проводить тренировки с пониженной физической активностью. В этом случае они пойдут на пользу здоровью. Важно помнить, что теннис это не всегда профессиональная деятельность, и не все дети становятся большими спортсменами.

Большой теннис. Unsplash

С чего начинать занятия

Конечно, начинать заниматься этим видом спорта нужно с общей физической подготовки. Купание летом и катание на лыжах зимой. Будут полезны занятия танцами, так как ребенок сможет лучше чувствовать ритм и научиться владеть своим телом. Особое внимание стоит уделить растяжке, ведь без должной гибкости не стать теннисистом.

Также важно обратить внимание на то, что в теннис играют одной рукой. Следовательно, чтобы у ребенка не развивался сколиоз, нужно заняться чем-то другим. Например, подойдёт плавание.

Большой теннис. Unsplash

Как верно подобрать экипировку и теннисный инвентарь

Начнём с важнейшей составляющей инвентаря — это ракетки, с выбором вам должен помочь тренер. Без серьезного подхода можно приобрести дорогую, но не подходящую вашему ребенку ракетку, поэтому консультация необходима.

По поводу мяча можно сказать одно, что на начальном уровне к нему нет особых требований. Приобретайте любой понравившийся. Для новичков и маленьких детей есть специальные мягкие мячи, они красного цвета и хорошо пружинят от корта.

Родителю важно помнить, что вначале ребенку не нужна дорогая экипировка. Самое важное в одежде — это удобство, чтобы она не висела и в то же время не натирала. Главное не берите синтетические вещи. Ведь спортивная форма должна пропускать воздух, держать нагрузку, отлично растягиваться и не задерживать влагу.

Большой теннис. Unsplash

Обувь лучше всего взять с запасом 0,5 — 1 см и желательно из натуральных тканей.

В какую цену обойдется экипировка и инвентарь

Детские ракетки в Барнауле начинают свою стоимость от 900 рублей. Набор для мячей обойдется в 400−500 рублей. Если говорить про форму, то шорты и юбки — от 2000 рублей, а футболки — от 500 рублей.

А вот в кроссовках выбор велик и разброс в ценах уж очень большой, в выборе нужно отталкиваться из собственного удобства и, естественно, наличия денежных средств.

Как выбрать секцию

Для начала родителям нужно определиться, что вы хотите от ребенка — чтобы он стремился к профессионализму или просто укреплял здоровье?

Выбирая секцию, позвольте себе руководствоваться профессионализмом тренеров. Поинтересуйтесь, как вообще проходят занятия, к чему направлен приоритет, есть ли в этой секции соревнования. Будет великолепно, если вы детально поговорите с тренерами и руководителем клуба.

Большой теннис. Unsplash

Естественно, секцию нужно выбирать как можно ближе к дому, чтобы ребенок не уставал по пути на тренировку и у него оставались силы для учебы. После тренировок и уроков пообщайтесь и наблюдайте за вашим чадом. Если он полон сил и ведет себя задорно, то вероятнее всего теннис ему подходит.

В какие школы большого тенниса можно податься

Мы подобрали для вас несколько вариантов.

Алтайская краевая школа большого тенниса

Сайт: http://tennis22.ru/

Телефон: 8 (913) 240-94-76, 601−772

Адрес: ул. Балтийская, 11 (Школа № 134); ул. Шумакова, 22 (Школа № 125); переулок Геблера, 33Б («Эланс»)

Стоимость групповых тренировок: 1600 рублей (4 р./месяц), 3200 рублей (8 р./месяц)

Стоимость индивидуальных тренировок: 800 рублей — работа тренера и 800 рублей — аренда корта

Теннисный клуб «Чемпион»

Сайт: http://barnaul.tk-champion.ru/

Телефон: +7 (3852) 60-43-60, +7 (3852) 60-64-60

Время работы: ежедневно, 08:30−23:30

Адрес: ул. Петра Сухова, 1Г

Стоимость групповых тренировок (от 5 лет): 2200 рублей (4 р./месяц)

Стоимость индивидуальных тренировок: 800−1200 рублей — работа тренера и 600−850 рублей — аренда корта

Почему родители — опора для будущих чемпионов

Поддержка и мотивирование своего чада — это основа успеха. Родителям важно помнить, что они важнейшая опора в жизни и в спорте юного спортсмена.

Чтобы помощь ребенку была полноценная, самим родителям необходимо прекрасно разбираться в выбранном виде спорта. Различные мастер-классы, а также игры в теннис помогут вам.

Теннис. Открытые источники в Интернете

Не забывайте, что каждый малыш уникален. Нет необходимости сравнивать детей с более успешными юнцами, а при поражении важно оказывать только поддержку. У каждого ребенка свои мысли и со временем формируются собственные желания, навязывание своих амбиций не пойдет ему на пользу.

Прислушивайтесь к своему ребенку, расспрашивайте о его переживаниях, а не навязывайте свои несбывшиеся мечты.

Влад Василевский.

Алтапресс