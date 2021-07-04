Алтапресс: Ралли «Шелковый путь» неожиданно пройдет через Алтайский край еще раз
6 июля участники международного ралли «Шелковый путь» пересекут Алтайский край еще раз. Об этом стало известно несколько часов назад.
Ралли "Шелковый путь". https://media.silkwayrally.com/
Причиной изменения маршрута стало решение властей Монголии закрыть границы из-за ухудшения ситуации с ковидом.
Изначально маршрут ралли прокладывался через Омскую, Новосибирскую области, Алтайский край и Республику Алтай, а затем по пескам Монголии.
Судя по всему, теперь организаторам придется принимать оперативные решения и разворачивать путь на границе.
Чтобы набрать достаточное количество участков, экипажи пройдут по российской части еще раз.
Ралли «Шелковый путь». media.silkwayrally.com/
Напомним, сегодня, 3 июля, ралли пересекло Алтайский край.
С 11:30 из Рассказихи Первомайского района первыми стартовали мотоциклы, за ними багги и грузовики.
Маршрут по бездорожью Алтайского края длинной 134 км.
Финиш будет в селе Акутиха Быстроистокского района. В Горном Алтае для участников организуют бивуак, где участники смогут отдохнуть и отремонтировать машины.