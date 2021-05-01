Алтапресс: Танцпол опустеет? В Барнауле продается диджей бар «Пушкин Хаус»

Объявление о продаже бара на днях появилось на сайте «Циан». В его тексте говорится о готовом бизнесе, стоимостью в 700 тыс. рублей. Диджей бар «Пушкин Хаус» находится в здании ТЦ «Вавилон-Центр» на пр. Красноармейский, 71. По словам автора объявления, причина продажи развлекательного заведения не связана со снижением рентабельности.

В Барнауле за 700 тыс. рублей продается диджей бар "Пушкин Хаус". "Циан".

О чем речь

В «Пушкин Хаус» каждые выходные проходили зажигательные диджейские вечеринки. Профиль бара в Instagram пестрит фото- и видеоотчетами о тех или иных музыкальных событиях.

У диджейского пульта «Пушкин Хаус» нередко можно было увидеть известных музыкантов. Так в марте в бар приезжал Dj Deaf (Даниил Шуев, является резидентом школы Dj Грува), а в начале апреля — известный московский гость, Dj SKIF (Алексей Сушков).

Кто владелец

О самом бизнесе известно не так много. Официально диджей бар был зарегистрирован 2019 году с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Согласно сведениям выписки из реестра юридических лиц, директором и учредителем «Пушкин Хаус» является предприниматель Александра Степанова.

В Барнауле за 700 тыс. рублей продается диджей бар «Пушкин Хаус». «Циан».

В пандемийном 2020 году проблем с выручкой у музыкального дома не было. На портале Rusprofile.ru указано, что она составила 2,4 млн рублей.

К слову, автор объявления на «Циан» подтвердил нам, что причина продажи бизнеса далеко не финансовая. Потенциальному покупателю не стоит опасаться спада потока клиентов. К тому же, весь коллектив, скорее всего, останется в баре, а само заведение будет работать в прежнем режиме.

По словам собеседника altapress.ru, владелец (а не владелица, как указано в официальных документах) «Пушкин Хаус» намерен переехать в Сочи и больше не будет вести развлекательный бизнес в краевой столице.

О хозяине музыкального дома доподлинно ничего не известно. Серфинг по соцсетям показал следующее. Судя по профилю «Пушкин Хаус» в Instagram, на него подписаны пользователи dmitriy_stepanov и некая Александра под ником stepanova_a. Оба аккаунта также связаны между собой подписками. А лента страницы Дмитрия Степанова пестрит афишами «Пушкин Хаус». Сам он нередко стоял за диджейским пультом бара.

Что продается

В Барнауле за 700 тыс. рублей продается диджей бар «Пушкин Хаус». «Циан».

Потенциальному покупателю предлагается готовый бизнес за 700 тыс. рублей. В беседе с автором объявления на «Циан» прозвучало, что цена не окончательная. Ее можно скорректировать, как в сторону уменьшения, так и увеличения.

Дело в том, что профессиональное диджейское оборудование и очень дорогие диваны не входят в заявленную стоимость. Все нюансы можно будет обговорить с владельцем при встрече.

Помещение тоже не продается. Музыкальный дом арендует занимаемые площади. На сегодняшний день срок продлен минимум на три горда.

В помещениях, как это хорошо видно на фотографиях в объявлении и на страничках развлекательного заведения в соцсетях, выполнен дизайнерский ремонт. Есть готовая летняя терасса с отличным видом на пр. Красноармейский.

В характеристиках сферы деятельности бара указано: кальянная, фотостудия, кафе-ресторан, бар, клуб, ресторан, общепит, антикафе, кофейня.

Алтапресс