Алтапресс: Предпринимателя из Барнаула обязали заплатить крупную сумму за бесполезный ремонт иномарки

Суд обязал владельца барнаульского автосервиса выплатить собственнику «фольксвагена» около 300 тыс. рублей за бесполезный (и даже, возможно, вредный) ремонт. В эту сумму включены убытки, нанесенные клиенту автосервиса, неустойка, штраф и компенсация морального ущерба.

Автосервис. Pixabay.com

С чего началась история

Владелец Volkswagen Passat В6 обратился в автосервис — просил исправить поломку: в решении суда ее называют «наличие пинков при переключении коробки передач».

С предпринимателем И. он заключил договор о выполнении работ по ремонту гидравлической и механической части автоматической коробки переключения передач. За это он заплатил 70 тыс. рублей.

Но через какое-то время дефект повторился — мастера в автосервисе предложили заменить масло, считая, что это поможет устранить проблему. За замену он заплатил еще 9 тыс. рублей. Однако проблему это не решило.

Автосервис. Pixabay.com

Затем в автосервисе сообщили, что заменили соленоиды, и за это надо заплатить еще 15 тыс. Деньги заплатила супруга автовладельца — но положительных результатов они не увидели. Тогда в автосервисе предположили: проблема в электрике.

«После проверки машины электриком, автоматической коробки переключения передач полностью вышла из строя», — описывает «приключения» автовладельца решение суда.

В Центральном районном суде Барнаула. Анна Зайкова.

Услуга выполнена некачественно

Владелец авто написал предпринимателю претензию, но тот на нее не ответил — да и вообще: письмо к нему вернулось. Тогда уже он подал иск в суд, где потребовал вернуть потраченные на ремонт деньги, выплатить штраф, неустойку и компенсацию морального вреда.

По его подсчетам (и он показал суду все чеки) на ремонт он потратил 94 тыс. рублей, однако машина по-прежнему не исправна и требует ремонта.

Суд установил, что услуга ремонта автомобиля выполнена некачественно, недостатки предпринимателем не устранены, доказательств обратного он суду не представил.

Центральный райсуд Барнаула. altapress.ru

По решению суда, предприниматель должен выплатить владельцу Volkswagen Passat В6 убытки (94 тыс. рублей), неустойку (94 тыс.), штраф (99 тыс.) и компенсировать ему моральный вред — 10 тыс. рублей. Итого — 297 тыс. рублей.

Кроме того, предпринимателю также надо будет заплатить госпошлину в доход местного бюджета — 5260 рублей. Решение вынес Центральный райсуд Барнаула 17 июня, оно опубликовано в картотеке суда, но еще не вступило в силу.

Алтапресс