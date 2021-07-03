ГОРНЯК22 04.07.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле продолжает дорожать жилье

Горняк22
18 часов Ago

Цены на жилье в Барнауле сбавили темпы, но продолжают подрастать. В июне квадратный метр вторичного жилья подорожал на 600 рублей и составил в цене 64,4 тыс. рублей, сообщил «Алтайский портал недвижимости».

Недвижимость. altapress.ru

В новостройках в июне средняя стоимость квадрата также прибавила около 600 рублей, достигнув 63,1 тыс. рублей. Рост традиционно наблюдается на малогабаритные и почти готовые квартиры.

Аналогичный темп роста показали и комнаты. Их стоимость в июне достигла 45,8 тыс. рублей за квадрат.

Почти на 700 рублей за квадрат (43,7 тыс. рублей) в среднем подорожали дома и коттеджи.

Зато подешевели коммерческие объекты. Квадратный метр такой недвижимости стал доступнее на 600 рублей (33,7 тыс. рублей). Аренда сократилась с 566 до 550 рублей за квадрат. Наибольшее падение показывают офисные помещения.

Ранее эксперты заявили, что снизить цены на жилую недвижимость в России можно за счет создания благоприятных условий ведения строительного бизнеса и устранения коррупционной составляющей в строительной сфере.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: В Барнауле у алко-дискаунтера легковушка ушла под асфальт, причины известны

Алтапресс: В Барнауле у алко-дискаунтера легковушка ушла под асфальт, причины известны

Горняк22
18 часов Ago
В Барнауле легковой автомобиль наполовину провалился под асфальт в районе ул. Трактовая, 35 — в непосредственной близости от алкогольного дискаунтера. Как сообщили энергетики, асфальт провалился, так...
Алтапресс: Появилось видео, как парень открыто и нагло похищает в Барнауле смартфон

Алтапресс: Появилось видео, как парень открыто и нагло похищает в Барнауле смартфон

Горняк22
18 часов Ago
В группе «Инцидент Барнаул» размещена видеозапись похищения сотового телефона, совершенного молодым человеком 1 июля в Барнауле — в подземном переходе на проспекте Ленина, 82. На записи слышно,...
Алтапресс: Предпринимателя из Барнаула обязали заплатить крупную сумму за бесполезный ремонт иномарки

Алтапресс: Предпринимателя из Барнаула обязали заплатить крупную сумму за бесполезный ремонт иномарки

Горняк22
18 часов Ago
Суд обязал владельца барнаульского автосервиса выплатить собственнику «фольксвагена» около 300 тыс. рублей за бесполезный (и даже, возможно, вредный) ремонт. В эту сумму включены...
Алтапресс: Владимир Путин назначил Алтайскому краю нового прокурора

Алтапресс: Владимир Путин назначил Алтайскому краю нового прокурора

Горняк22
18 часов Ago
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Антона Германа главным прокурором Алтайского края. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Владимир...
Алтапресс: Криворукий предприниматель-мебельщик из Барнаула заплатит тройную сумму за некачественный гарнитур

Алтапресс: Криворукий предприниматель-мебельщик из Барнаула заплатит тройную сумму за некачественный гарнитур

Горняк22
2 дня Ago
Жительница Барнаула добилась в суде возврата всей суммы, выплаченной предпринимателю за некачественно сделанную им мебель — кухню. Более того, по решению суда мебельщик заплатит женщине...

Читать по теме:

ВТОПЕ: