ГОРНЯК22 02.05.2021
Барнаул

Алтапресс: В Алтайском крае опять ляжет снег. Стало известно, какая погода будет на майских праздниках

Горняк22
16 часов Ago

Дожди, мокрый снег и установление временного снежного покрова — такие погодные сюрпризы ожидаются местами в Алтайском крае на майские праздники.

Снег в мае в Барнауле. Анна Зайкова

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых, 1 мая районы Алтайского края испытают влияние холодных фронтов.

В этой связи в дневное время на большей части региона ожидается дождь, а вечером местами в восточных и предгорных районах возможен мокрый снег.

В итоге ночью 2 мая местами в северо-восточных районах и предгорьях вероятно установление временного снежного покрова, который, впрочем, быстрой сойдет.

В дневное время 2 мая на районы края окажет влияние антициклон, осадков не ожидается.

Снег в селе Романово 15 мая.1 Снег в селе Романово 15 мая. Иван Анатольев.

Ночные температуры 1−2 мая будут балансировать в диапазоне −3…+5 градусов. 1 мая днем будет +10…+15 градусов, 2 мая станет теплее — уже +13…+18 градусов.

В дальнейшем в Алтайском крае температуры воздуха будут возрастать.

В понедельник, 3 мая, в большинстве районов будет +17…+22 градуса, местами до +27 градусов.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Активисты сумели вытащить барнаульского чиновника на разговор в Мизюлинскую рощу

Алтапресс: Активисты сумели вытащить барнаульского чиновника на разговор в Мизюлинскую рощу

Горняк22
16 часов Ago
Общественники добились изменения проекта благоустройства Мизюлинской рощи. Об этом сообщил Telegram-канал «Ленина, 59А». Встреча по поводу Мизюлинской рощи в Барнауле. https://t.me/Lenina59A...
Алтапресс: «Не в себе что ли?»: барнаульцы оценили решение мэрии отменить маршрутку до новостроек

Алтапресс: «Не в себе что ли?»: барнаульцы оценили решение мэрии отменить маршрутку до новостроек

Горняк22
16 часов Ago
Барнаульцы в соцсетях обсуждают решение администрации города вернуть маршрут автобуса № 6 на прежнюю схему движения. Мнения по традиции разделились. Пересечение ул. Ускова и...
Алтапресс: Пропавшего 8-летнего мальчика нашли в шалаше в Алтайском крае

Алтапресс: Пропавшего 8-летнего мальчика нашли в шалаше в Алтайском крае

Горняк22
16 часов Ago
Нашли живым пропавшего накануне в селе Шубинка Егорьевского района 8-летнего мальчика, сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Алтайскому краю. Полиция. vk.com/mvd22 «Совместными усилиями...
Алтапресс: Краевой Минстрой отказался заключать соглашение с «ЭКО-Утилизацией» и назначил регоператором другую компанию

Алтапресс: Краевой Минстрой отказался заключать соглашение с «ЭКО-Утилизацией» и назначил регоператором другую компанию

Горняк22
16 часов Ago
По итогам конкурса регионального оператора по обращению с ТКО в Барнаульской зоне выбрали компанию «ЭКО-Утилизация». Однако, возникли бюрократические сложности, и Минстрой отказался подписывать договор, сообщается...
Алтапресс: В Барнауле легковушка влетела в светофорный столб

Алтапресс: В Барнауле легковушка влетела в светофорный столб

Горняк22
2 дня Ago
ДТП произошло на пересечении ул. Власихинской и шоссе Ленточный Бор в Барнауле, пишет «Инцидент Барнаул». Светофор, пешеходный переход. altapress.ru Как видно на записи с видеорегистратора, мужчина...

Читать по теме:

ВТОПЕ: