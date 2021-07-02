ГОРНЯК22 02.07.2021
Барнаул

Алтапресс: На алтайской трассе водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста

Горняк22
10 часов Ago

Вечером 26 июня на трассе А-321 в 6 километрах от Павловска произошло ДТП. Полиция ищет свидетелей происшествия.

Велосипед. unsplash.com

В пресс-службе ведомства сообщили, что ДТП произошло в результате столкновения «Тойоты Хайс», которым управлял мужчина 1976 года рождения, и велосипедистом — мужчиной 1959 года рождения.

Велосипедист получил телесные повреждения, от которых в последующем скончался.

По данному факту возбужденно уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах произошедшего, просят обратиться в отдел МВД России «Павловский» по телефонам: 8 (38581)39128, 8−999−331−18−38, телефон дежурной части 8 (38581)39116.

Алтапресс

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