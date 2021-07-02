Алтапресс: Как флористы из Барнаула превращают колоски и цветочки в элегантные венки для усопших
Альтернатива пластиковым скорбным атрибутам — живые цветы. Именно из них барнаульский салон европейской флористики «Floral Avenue» сооружает траурные венки. Altapress.ru выяснил, чем похоронная композиция схожа со свадебной, и стоит ли высокое цветочное искусство великих «вечнозеленых» денег.
Весна. Цветы. Предоставлено altapress.ru.
«Floral Avenue» — клиенты называют его и «Цветочным проспектом» — расположен в барнаульском «небоскребе» (доходном Доме Аверина. — Прим. ред.) От убытков магазин оберегают борзые бетонные собаки, счастливый цементный ботинок и золотистые плетеные колонны у входа. Последние — витиеватые и воздушные — выполнены в европейском стиле. Как и все, что есть в Цветочном проспекте.
Кругом растения
В помещении салона витает сладкий аромат. Здесь большое окно, украшенное светодиодными лампочками, рамки и декоративные свечи, повсюду сухоцветы. На полу, стеллажах и подоконнике красуются вазы со злаками и раскидистыми ветвями. Их хочется трогать и рассматривать как музейные экспонаты.
Хозяйки бизнеса — флористы Наталья Вигель и Наталья Медведева. Подруги-тезки познакомились больше 20 лет назад, когда оформляли свадьбы.
Тогда, говорят они, их профессия называлась иначе — аранжировщик. И в городе специалистов не хватало.
Большой выбор
Сейчас, по словам Медведевой, найти хорошего флориста легко. Но, убеждает, доступность качественных услуг не задает жесткую конкуренцию.
Наталья Медведева,
владелица салона «Floral Avenue»:
— Люди идут не за брендом и названием, а к человеку. У каждого профессионала есть постоянные клиенты, чьи вкусы он знает и понимает. Поэтому говорить о конкуренции трудно. Разве что между отдельными торговыми точками.
Специальный заказ
«Floral Avenue» — единственный в Барнауле цветочный магазин, в чьем списке услуг заявлены траурная и храмовая флористика.
Траурная флористика «Floral Avenue». Предоставлено altapress.ru.
Вигель пожимает плечами: «На самом деле погребальные композиции из живых цветов делают многие. Но почти никто об этом не говорит. Продукт штучный и „производится“ по запросу».
Учесть пожелания
Венки для проводов в мир иной оформляют из разных натуральных материалов. Дизайн зависит от предпочтений заказчика и учитывает характер и вкусы покойного. Главный принцип изготовления — «чтобы было достойно».
Траурная флористика «Floral Avenue». Предоставлено altapress.ru.
В знак почтения
Дамы показали нам венок, похожий на большую плюшевую игрушку. В нем аккуратно распушены травы и мелкие листья. Сочно-зеленый каркас дополнен розовыми соцветиями, крупными белыми цветами и гроздьями ягод. Обрамлена композиция лентами.
Наталья Медведева объясняет, что работа предназначалась ее родственнице прагматичному человеку, который при жизни просил: «Не покупайте мне цветы. Дорого».
Наталья Медведева,
владелица салона «Floral Avenue»:
— Венок посвящен моей бабушке. Она всегда любила простоту и даже на фотографиях позировала со скромными ромашками. Поэтому композиция максимально гармоничная по материалам и цветовой гамме. Да и вообще траурная флористика должна быть сдержанной и передавать уважение, скорбь. Хотя в ней уместны ягоды — например, в этом венке есть рябина, любимое растение умершего.
Разные формы и материалы
Большинство расходников предпринимательницы закупают у поставщиков. Но говорят: «Сырье» для венков, как и для букетов, можно найти в природе».
Наталья Вигель уверена: «Если есть смекалка и творческое мышление, то шедевр получится из чего угодно».
Траурная флористика «Floral Avenue». Предоставлено altapress.ru.
Композиции выполняются в плетеной технике, собираются на каркас или оазис (флористическую губку. — Прим. ред.). Форма у них стандартная круглая и крестообразная, сердцевидная — означающая «ты навсегда в моей душе».
Закупочная цена некоторых материалов для венков
Проволока — от 200 руб. за 1 м.
Тейп-лента — от 130 руб. за штуку.
Оазис — от 100 руб. за штуку.
Розы — от 39 руб. за штуку.
Лилии — от 42 руб. за штуку.
Орхидеи — от 50 руб. за штуку.
Декоративные ветви — от 18 руб. за штуку.
Хризантемы — от 35 руб. за штуку.
Гипсофилы (цветки семейства гвоздичных. — Прим. ред.) — 69 руб. за штуку.
Герберы — от 50 руб. за штуку.
Хвоя — от 400 руб. за кг.
Дешевле пластмассы
Ценник на траурные изделия в салоне варьируется от 3 до 4,8 тыс. рублей. По словам собеседниц, фабричные похоронные атрибуты могут обходиться в 1,5−2 раза дороже.
Ориентировочная стоимость ритуальных принадлежностей в Барнауле:
Венки — от 350 до 14 тыс. руб.
Искусственные цветы (одиночные) — от 37 до 400 руб.
Пластиковые букеты — от 50 до 2,5 тыс. руб.
Цветочные насадки — от 3 до 75 руб.
Стебли, листья и цветоножки — от 7 до 80 руб.
Ленты и банты — от 30 до 225 руб.
За естественность
Флористы добавляют: к траурной европейской флористике, суть которой — достоинство и лаконичность, в России не привыкли. Живые венки покупают единицы. Поэтому и прибыль от них невысокая.
Наталья Вигель,
владелица салона «Floral Avenue»:
— Приносить искусственные цветы на похороны — буквально традиция. Это часть нашей культуры. Мы покупаем пластиковые венки, которые иногда выглядят хуже натуральных, стоят дороже и вдобавок портят экологию.
Новые покупатели, улыбается Наталья, удивляются существованию траурной флористики. Округляют глаза: «Мы и не догадывались».
«А вот в Европе, — говорит флорист, — венки уже давно вошли в обиход. Магазины вывешивают их на витринах и продают по разным случаям, и даже к свадьбе. Это абсолютно нормально, празднично, красиво и лаконично».
Памятная красота
В «Цветочном проспекте» спросом пользуется храмовая флористика. Ее идея — в изготовлении украшений на венчание, крестины и Пасху.
Наталья Медведева,
владелица салона «Floral Avenue»:
— Церковное оформление популярно потому, что торжества в нем могут сопровождаться фотосессиями. Люди хотят сделать моменты теплыми, красивыми и запоминающимися.
Среди элементов храмовой флористики — вазоны и плетеные корзины с букетами. Расставляют их строго по православным канонам. Точную стоимость работ Натальи не называют — все зависит от масштаба.
«Стандартный» товар
Наиболее востребованы во «Floral Avenue» европейские букеты. Обычно они маленькие и помещены в подарочные картонные и деревянные боксы, керамические кружки. Но есть и исключения — композиции в крупных корзинах. Цены начинаются от 800 руб.
Растения магазин приобретает с учетом потока клиентов. Срезанные цветы хранятся в холодильнике при температуре до +13 градусов. Нереализованный излишек остается всегда. Его, сетуют хозяйки бизнеса, не избежать: «Мы списываем товар регулярно. Но сводим этот процесс к минимуму. Если выкидывать увядшие цветы пачками и думать, что ничего страшного не произойдет, то можно „прогореть“ Бизнес — это риск».
Справка
«Floral Avenue» открылся в 2020 году.