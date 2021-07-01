ГОРНЯК22 02.07.2021
Барнаул

Алтапресс: Молодая барнаульская мама пойдет под суд за оставление в опасности двухлетнего сына

Горняк22
18 часов Ago

22-летнюю жительницу Барнаула обвиняют по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) после того, как она оставила своего двухлетнего сына в комнате с открытым окном. Об этом сообщило СУ СКР по Алтайскому краю.

Окно. CCO.

Днем 30 апреля девушка ушла из дома, оставив спящего ребенка одного. При этом она видела, что окна открыты. Квартира располагается на третьем этаже.

Мальчик, проснувшись, начал искать мать и забрался на подоконник. Спустя некоторое время ребенка в окне увидели прохожие и вызвали полицию.

Вину молодая мама полностью признала. Дело направили в суд, а ребенка изъяли из семьи.

Ранее в Барнауле 5-летняя девочка впала в кому после падения из окна.

Алтапресс

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