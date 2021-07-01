Алтапресс: Водитель иномарки навел шороху на остановке в Барнауле
Ранним утром 1 июля водитель легкового автомобиля взял на таран остановку общественного транспорта в Барнауле, сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».
ДТП с остановочным павильоном в Барнауле. vk.com/incident22
По словам свидетелей происшествия, ДТП произошло около 5 часов утра.
Нетрезвый водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части прямо в остановочный павильон на улице Энтузиастов.
На кадрах видеосъемки с места происшествия видно, что автомобиль также задел газетный киоск. Его развернуло и покорежило.
На месте происшествия работали скорая помощь и сотрудники ДПС. О пострадавших не сообщается.