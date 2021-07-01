ГОРНЯК22 02.07.2021
Барнаул

Алтапресс: Водитель иномарки навел шороху на остановке в Барнауле

Горняк22
18 часов Ago

Ранним утром 1 июля водитель легкового автомобиля взял на таран остановку общественного транспорта в Барнауле, сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

ДТП с остановочным павильоном в Барнауле. vk.com/incident22

По словам свидетелей происшествия, ДТП произошло около 5 часов утра.

Нетрезвый водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части прямо в остановочный павильон на улице Энтузиастов.

На кадрах видеосъемки с места происшествия видно, что автомобиль также задел газетный киоск. Его развернуло и покорежило.

На месте происшествия работали скорая помощь и сотрудники ДПС. О пострадавших не сообщается.

Алтапресс

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