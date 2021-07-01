Алтапресс: Земельная магия. Какие фокусы вытворяют в пригороде Барнаула, где стремительно дорожают участки под строительство

С многодетной семьей Анны Персиковой и Максима Судоса мы впервые познакомились во время баталий дольщиков «ПР-Холдинга» с застройщиком, чиновниками и судебными приставами. Родители троих детей одновременно боролись за долевку на пр. Ленина, 195-а и за землю в селе Санниково (там второй стороной спора выступила администрация Первомайского района). Участок они так и не получили. По закону придраться не к чему, но открылось несколько любопытных нюансов. О волшебстве перевоплощения хилой времянки в капитальный дом, а сельской земли — в «золотую», Анна Персикова рассказала altapress.ru.

Участок земли в селе Санниково на ул. Веселая, 11 и его окрестности. Анна Зайкова.

Вместо предисловия

Семья Анны Персиковой, как отметила сама многодетная мама, раньше не просила помощи от государства. Заявка на причитающийся родителям троих детей участок земли стала первым серьезным обращением к власти.

Анна Персикова. Дмитрий Лямзин.

Но попытка законно получить надел вне очереди оказалась неудачной. А на фоне скандальных историй с предоставлением многодетным семьям участков на Змеиногорском тракте и ул. Кутузова, как минимум странной.

В редакцию altapress.ru Анна обратилась не за помощью. Она решила рассказать, с какими сложными ситуациями могут столкнуться люди в вопросах недвижимости и почему собственникам ни в коем случае нельзя терять бдительность.

Хорошая попытка

Участок земли в селе Санниково на ул. Веселая, 11 и его окрестности. Анна Зайкова.

Анна подала заявку на получение участка земли более четырех лет назад. В прошлом году в очереди ее опережали более 190 семей.

Анна Персикова,

многодетная мать:

По закону многодетная семья может получить участок земли, выбрав его самостоятельно. В случае, если он подходит по всем параметрам и на него никто не претендует, администрация безвозмездно отдает вне очереди надел в собственность. Мы решили воспользоваться такой возможность. Муж постоянно мониторил кадастровую карту и наконец нашел подходящий вариант. Это был участок в селе Санниково, на ул. Веселая, 11.

Все планы спутал коронавирус. Земля была найдена в апреле 2020-го, когда страну накрыло волной пандемии.

Анна Персикова,

многодетная мать:

В какой-то мере мы стали заложниками ограничительных мер. К этому моменту государственные организации начали уходить на дистант, и нам ничего не оставалось, как вступить в переписку с администрацией Первомайского района. Я выслала заявление на получение найденного участка на ул. Веселая. На тот момент он был еще свободен.

Флэшбек

В Барнауле до сих пор ведутся суды в отношении надела, предоставленного многодетной семье Елены Гладышевой. Она воспользовалась той же схемой, что и Анна Персикова. Но в отличие от нее, выбрала себе «жирный кусок», вторгающийся на территорию элитного поселка «Городок». Ее обращение тоже пришлось на начало пандемии. Однако, в случае с Гладышевой, ни спорность расположения 15 соток, ни дистант не остановили чиновников. Семья в кратчайшие сроки бесплатно получила надел дорогой земли на Змеиногорском тракте. Подробнее об этой истории можно прочитать здесь.

Борьба за землю

Участок земли в селе Санниково на ул. Веселая, 11 и его окрестности. Анна Зайкова.

По словам Анны (и это подтверждает ответ администрации муниципалитета) на момент подачи заявления 30 апреля, на участок уже претендовали люди, не входящие ни в одну из льготных категорий. Чиновники ответили женщине, что 23 апреля на землю заявился некий гражданин «Х», а через неделю к нему присоединился гражданин «Y».

В администрации Первомайского района женщине пояснили — из-за того, что на участок есть несколько претендентов, по закону землю нельзя отдать многодетной семье просто так. Поэтому надел следует разыграть на открытом аукционе. Забавно, что участок в итоге выиграл и вовсе гражданин «Z».

Анна Персикова. Дмитрий Лямзин.

Анна Персикова,

многодетная мать:

Когда я узнала о нескольких претендентах, решила тоже принять участие в торгах. На семейном совете мы посчитали, что 27,7 тыс. рублей арендной платы в год (такой была минимальная стоимость аренды) — не критичная для нас сумма. Особенно в разрезе перспективы перевести землю в статус «для многодетной семьи» с последующим оформлением его в собственность.

Всего же в аукционе приняли участие 11 человек. Во время торгов ставки повышались.

Анна Персикова,

многодетная мать:

Аукцион я проиграла. Он завершился на сумме 980 с небольшим тыс. рублей за аренду в год. Это баснословная сумма. Но, все же, я сошла с дистанции предпоследней. Самое большое предложение сделал тот самый «Z».

Вид на ул. Веселая села Санниково Первомайского района. Анна Зайкова.

Женщина добавила, что ее неприятно удивили итоги аукциона. Она уверена — аренда участка в Санниково не может стоить таких денег.

Анна Персикова,

многодетная мать:

Это же безумно дорого. Кстати, соседний надел по ул. Веселая обошелся лидеру торгов еще дороже — его арендная плата составит более чем 1 млн рублей в год. В целом же, на этой улице разыгрывали три или четыре участка. При том, что соседняя — ул. Дачная — оказалась намного дешевле. Земля там стоит 300−400 тыс. рублей в год.

Слепая Фемида

Дома на ул. Веселая села Санниково Первомайского района. Анна Зайкова.

Анна рассказала, что у семьи есть участок в том же селе Санниково, где уже построен дом. Первое время он обходился родителям троих детей в 5 тыс. рублей в год, а потом аренда упала до 2,5 тыс. рублей. Поэтому женщине до сих пор не понятно, как цена на наделы буквально через дорогу — на ул. Веселой, 11 за короткий промежуток времени взлетела до таких высот, как 980 тыс. рублей.

Понимая, что удобный надел уплывает из рук, семья Персиковой решила воспользоваться последней возможностью и подала в суд заявление о признании торгов недействительными. Так же поступила и другая многодетная семья, претендовавшая на соседний, более дорогой участок. К слову, эти многодетники тоже оказались в пролете.

Ответы, полученные Анной Персиковой. Дмитрий Лямзин.

Анна Персикова,

многодетная мать:

Мы собрали все необходимые документы и пошли в суд. Прошло несколько процессов. Но решение было не в нашу пользу. Выиграла администрация Первомайского района.

С решением суда семья Анны смирилась. Если государственный орган постановил, что чиновники не нарушили законодательство, значит так оно и есть. К тому же, региональное управление имущественных отношений подтвердило обоснованность отказа многодетной семье в предоставлении участка, да и прокуратура не усмотрела в действиях чиновников никакого злого умысла.

И вот тут началось самое интересное.

Участок земли в селе Санниково на ул. Веселая, 11 и его окрестности. Анна Зайкова.

Факт

Наличие недвижимости не исключает получения надела от государства. И это укладывается в рамки действующего законодательства. В частности, так поступила семья, которой выдали спорный участок в поселке Калина Красная. По словам мужчины, получившего от государства надел, семья к тому времени ждали своей очереди более шести лет. Не получив льготного участка, купили землю в Фирсовой Слободе и построили дом, где сейчас и живет вся семья. А выданный, наконец, участок был выставлен ими на «Авито».

Дом , который построил «Z»

Участок земли в селе Санниково на ул. Веселая, 11 и его окрестности. Анна Зайкова. Участок земли в селе Санниково на ул. Веселая, 11 и его окрестности. Анна Зайкова. Участок земли в селе Санниково на ул. Веселая, 11 и его окрестности. Анна Зайкова. Участок земли в селе Санниково на ул. Веселая, 11 и его окрестности. Анна Зайкова.

Как мы уже упоминали, семья Анны Персиковой присмотрела землю неподалеку от своего дома.

Анна Персикова,

многодетная мать:

Как-то раз я проходила мимо участка и заметила, что на его территории появилось нечто из деревянных столбиков и фанеры. Первая мысль — новые собственники решили строиться, а это — временное сооружение для хранения инвентаря. А не так давно этот участок появился на сайте по продаже недвижимости. Его выставили за 1,5 млн рублей. Разумеется, мы позвонили по объявлению. Продавец на том конце провода заявил, что надел находится в собственности. Возник вопрос — как участок, отданный в аренду, вдруг обрел владельца?

Дома на ул. Веселая села Санниково Первомайского района. Анна Зайкова.

Анна, как человек не понаслышке знающий, что такое арендованная земля и строительство дома, понимает все тонкости оформления такой недвижимости. Она отметила, что перевести участок земли из аренды в собственность можно только при наличии капитального строения.

Анна Персикова,

многодетная мать:

Более того, этот объект должен быть введен в эксплуатацию. Только после этого подается заявление в администрацию о переводе надела в собственность. И уже не надо платить аренду государству. Что касается этого участка, невооруженным взглядом видно, что на нем стоит далеко не капитальное строение. Я точно знаю, что даже полноценный частный дом не так-то просто узаконить. Сотрудники БТИ могут найти кучу недочетов. А здесь какая-то «фанерная» времянка.

Действительно, прибыв на место, журналисты altapress.ru обнаружили небольшое строение, площадью не больше 3 кв. м с бетонным фундаментом и крышей из профлиста. Стены из листов довольно толстой ДВП отвалились и, судя по их состоянию, уже давно. Сейчас они лежат рядом со строением. Больше на участке объектов недвижимости нет.

Дома на ул. Веселая села Санниково Первомайского района. Анна Зайкова.

Тем не менее, данные публичной кадастровой карты показывают, что участок действительно находится в частной собственности. Следовательно, можно сделать вывод, что новый владелец смог оформить на себя арендованный надел. Как — история умалчивает.

Юрист Виктория Серова специализируется на правовых отношениях, связанных с недвижимостью. Эксперт отметила, что арендованную землю можно выкупить без торгов и оформить на себя только при наличии капитального строения со 100-процентной готовностью. По принципу «заходи и живи» в случае с частным домом, и «заходи и работай» в отношении административного здания и т. д.

Готовность объекта, по-хорошему, должны проверять на месте сотрудники администрации муниципалитета, где он был возведен. А работники БТИ лишь фиксируют то, что находится на участке с указанием характеристик, размеров и т. д.

Участок земли в селе Санниково на ул. Веселая, 11 и его окрестности. Анна Зайкова.

Скажем честно, желания жить или работать в строении, которое сейчас находится на ул. Весенняя, 11, у нас не возникло. Но это взгляд непрофессионала. Возможно, по формальным признакам четыре деревянные доски подпадают под статус капитального строения. Иначе и быть не может, ведь кроме этого хлипкого домика, других строений на участке никто и никогда не видел.

Справка

Согласно пп. 6 п. 2 ст. 39.3 Земельного кодекса России 136-ФЗ, продажа земельных участок без проведения торгов (иными словами, его льготный выкуп за 60% от стоимости) осуществляется при наличии на нем зданий и сооружений.

Волшебный рост цен

Анна Персикова. Дмитрий Лямзин.

Но это далеко не конец истории. В 2020 году кадастровая стоимость участков на ул. Веселой не превышала 300 тыс. рублей.

Анна Персикова,

многодетная мать:

Для того, чтобы оформить в собственность арендованный участок, нужно заплатить в бюджет 60% от кадастровой стоимости. С января 2021 года она поднялась в 3,5 раза. Мы сами надеялись перевести свой надел в частную собственность, но столкнулись с тем, что он значительно подорожал. В декабре 2020-го земля стоила 280 тыс. рублей, а сейчас — 980 тыс. рублей. Мы просто не потянем такую сумму.

Как отметила Анна, таким образом в Санниково поднялась кадастровая стоимость большинства земель.

Решение Новоалтайского городского суда. Дмитрий Лямзин.

Анна Персикова,

многодетная мать:

Район активно развивается — неподалеку несколько благоустроенных поселков «Фирсова Слобода». Да и наше село обеспечено всей необходимой инфраструктурой — школы, детские сады, развивающие секции и т. д. Но мне кажется, что высчитывать среднюю стоимость и смешивать участки из разных поселков — не совсем правильный подход. Каждый надел должен оцениваться индивидуально. На мой вопрос о том, почему нас не уведомили об изменениях, в администрации мне ответили, что никто и не должен этого делать. Один раз в пять лет стоимость пересматривается, а уже в какую сторону — вопрос кадастровой палаты.

Как стало известно altapress.ru пересмотр кадастровой стоимости был произведен Алтайским центром недвижимости и государственной кадастровой оценки. Это было сделано по заказу Управления имущественных отношений.

Анна отметила, что вместе с соседями в ближайшее намерена оспорить стоимость земли в установленном порядке.

Дома на ул. Веселая села Санниково Первомайского района. Анна Зайкова.

Многодетная мать добавила, что ей немного досадно, что семье не достался участок на ул. Веселая. Супруги не планировали его продавать, а хотели построить здесь дом для своих детей.

Анна Персикова,

многодетная мать:

Буквально на днях в Санниково появились люди с интересом осматривающие участок по соседству с тем, за который мы боролись. На вопрос, хотят ли приезжие купить надел или получить по программе «Многодетная семья», глава ответил, что им уже бесплатно выделили землю, как льготной категории граждан.

Как удалось выяснить Персиковой, семья из Барнаула стояла на очереди с 2013 года.

Зеленая зона

Участок земли в селе Санниково на ул. Веселая, 11 и его окрестности. Анна Зайкова.

В заключение отметим, участки на ул. Веселая находятся на холме. На него не так-то просто взобраться.

Местные жители рассказали, что зимой участки засыпает снегом. Высота сугроба может достигать 3 м. Люди спрашивали нового владельца о том, как он собирается заезжать на свою территорию. Для этого, как минимум, нужно проводить какие-то земляные работы. Он ответил сельчанам, что ему абсолютно все равно, ведь надел выставлен на продажу.

Участок земли в селе Санниково на ул. Веселая, 11 и его окрестности. Анна Зайкова.

Нам также рассказали, что местные жители просили администрацию Первомайского района выделить им территорию (где находятся вышеописанные участки. — Прим. ред.) для формирования зеленой зоны. Но им было отказано.

«Вам это не нужно», — цитируют чиновников сельчане.

Алтапресс