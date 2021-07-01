Алтапресс: «Мы — не божьи одуванчики»: два главных человека в алтайском хоккее – о перспективах команды, смене тренера и личных пристрастиях

6 июля в Барнаул на новое место работы приезжает недавно назначенный главный тренер «Динамо-Алтай» Владислав Хромых. Теперь уже бывший наставник Александр Усачев, к которому по итогам сезона вроде бы претензий не было, уходит к нему в помощники. Почему так произошло, что ждет главную хоккейную команду в предстоящем сезоне и есть ли деньги на повышение в классе, об этом altapress.ru пообщался с руководителями клуба Михаилом Дроздовым и Русланом Чайкиным.

Первый домашний матч "Динамо-Алтай" в 2021 году. Дмитрий Лямзин

«Это было пожелание самого Усачева»

— Вокруг «Динамо-Алтай» сейчас ходят различные слухи. Говорят , что руководство Высшей хоккейной лиги ( ВХЛ) не видит перспективы в первенстве , где играют шесть команд , поэтому планирует его закрыть. Так ли это?

Руслан Чайкин (Р.Ч.): — Слухи такие действительно ходили. Рассматривались варианты закрытия первенства, в случае чего командам предлагалось два пути: уходить в Молодежную хоккейную лигу либо подниматься в классе и выходить в чемпионат ВХЛ.

Могу сказать, что на сегодняшний момент эти сценарии не подтверждаются. Общался с руководителем нашей лиги, который почти со стопроцентной вероятностью подтвердил, что первенство сохранится. Скорее всего, численный состав команд, которые выступали в прошлом сезоне, останется. Каждый год говорят о новичках, однако достоверной информации по этому поводу пока нет.

— Есть еще один слух о том , что дано поручение найти нужную сумму «Динамо-Алтай», позволяющую выйти в ВХЛ-А.

Р.Ч.: — В мае было собрание, на котором присутствовали представители министерства спорта края и часть попечителей клуба. Тема выхода в ВХЛ-А поднималась. Руководитель минспорта Алексей Перфильев сказал, что увеличение финансирования возможно только при условии выигранного Кубка Федераций — таков спортивный принцип.

Руслан Чайкин. пресс-служба ХК «Динамо-Алтай»

На сегодняшний момент бюджетные вложения в команду составляют 39 млн рублей. Даже если край нам добавит еще 50 млн, помощь спонсоров должна быть в районе 40−50 млн рублей. Это достаточно весомая сумма.

Михаил Дроздов (М.Д.): — Бюджетное финансирование клуба не менялось уже 7−8 лет, хотя затраты за это время существенно выросли. Я говорю, в том числе, и о зарплатах. Хоккеисты не готовы играть в ВХЛ-Б даже за нынешние, казалось бы, неплохие деньги. При любых раскладах, если мы задумываемся о будущем, команде нужен совсем другой бюджет.

— Третий слух был слухом до недавнего времени. Я имею в виду приход нового тренера. Почему клуб решил пойти на такой шаг?

М.Д.: — Это было пожелание ни столько руководства клуба, сколько скорее самого Александра Усачева. В 2021 году он прошел курс повышения квалификации в Высшей школе тренеров и попросил привлечь в клуб более опытного наставника, у которого он мог бы перенимать опыт. Этот посыл мы услышали и сразу отреагировали.

Предприниматель Михаил Дроздов Анна Зайкова

Р.Ч.: — Искали специалиста, в котором бы соединялись хорошие человеческие и профессиональные качества. Прорабатывали несколько вариантов. Владислав Хромых нам полностью подошел. В середине июня он приезжал в Барнаул, осмотрел имеющуюся инфраструктуру и оказался приятно удивлен теми изменениями, которые произошли во Дворце спорта.

Высказал несколько пожеланий, необходимых для проведения полноценного тренировочного процесса. 6 июля он вновь возвращается и начинает основательно работать с командой.

Задача перед новым главным тренером стоит одна — выиграть Кубок. Опыта для этого у него достаточно.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

«В нашу лигу не все хотят идти»

— Период активного подписания контрактов с хоккеистами перед будущим сезоном уже идет. Кто уже есть в обойме «Динамо-Алтай»?

М.Д.: — Как только Владислав Хромых приедет в Барнаул, он начнет формировать окончательный тренерский состав и заниматься «подписанием» игроков. Думаю, что в течение недели он с этой задачей справится, и команда начнет первые сборы.

Р.Ч.: — Договоренности есть с 12 игроками, на контрактах пока только трое. Владислав Хромых принял решение попрощаться с частью хоккеистов, которые выступали в прошлом сезоне. В основном это возрастные игроки, которым уже за 30 лет. Его цель — омолодить и освежить состав, чтобы играть в скоростной атакующий хоккей.

Матч «Динамо-Алтай» — «Красноярские Рыси». vk.com/hcdaofficial

— Что скрывать , большая часть игроков «Динамо-Алтай» — это легионеры , приехавшие из других регионов. Ставка на них оправдывает себя?

Р.Ч.: — На сегодняшний день подавляющая часть тех, с кем мы подпишем контракты, это местные воспитанники. Их будет около 7−8 человек, то есть почти треть команды. Надо признать, что в нашу лигу не все хотят идти.

Алтайские игроки, выступающие в Чемпионате ВХЛ, не поедут в Барнаул даже за большие деньги. Они прекрасно понимают, что при демонстрации хорошего уровня игры в ВХЛ-А их шансы подняться выше существенно возрастают. Как бы это не печально звучало, но ВХЛ-Б — это своеобразное болото.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

«Бизнесу привлекательна зрелищность самого хоккея»

— Есть понимание , сколько нужно денег клубу на предстоящий сезон?

Р.Ч.: — Конечно — порядка 75−80 млн рублей. В предстоящем сезоне мы хотим увеличить премиальный фонд для хоккеистов, что потребует дополнительный средств.

— Что показал пандемический год, пул попечителей надежен?

М.Д.: — Не просто надежен, он продолжает расширяться. К нам присоединилась автосалон АНТ и компания «Моквин». Сейчас ведем переговоры с другими потенциальными спонсорами, которые могут в качестве небольшой финансовой нагрузки помочь главной хоккейной команде края. В прошлом сезоне внебюджетные вливания составили порядка 20 млн рублей, это почти половина того, что вкладывает бюджет. Думаю, что постепенно эта сумма будет расти.

— Есть мнение , что поддерживать в Алтайском крае хоккей — значит быть ближе к губернатору и входить в некий элитный клуб. Можете сказать , зачем бизнесу поддерживать «Динамо-Алтай»?

М.Д.: — Месяц назад в СМИ прошла информация об истории, которая произошла с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Он взял семью, поехал отдыхать на природу и развел костер, за что был тут же оштрафован в собственном же регионе.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

Это к вопросу об избранности и близости с губернатором и властью. Закончились те времена, когда можно было кулуарно решать свои дела-делишки. Такого уже давно нет и, надеюсь, не будет.

Р.Ч.: — Бизнесу привлекательна зрелищность самого хоккея. Все, кто к нам приходят, говорят об особой атмосфере, которая царит на «Титов-Арене». Этот объект востребован и в межсезонье, здесь проходят большие концерты и другие массовые мероприятия.

На сегодняшний день во Дворце порядка 16 полноценных рекламных поверхностей, которые привлекают внимание и тем самым продвигают рекламируемый товар. Не надо забывать и об имиджевой составляющей — поддерживать спорт в Алтайском крае становится престижным делом.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

— Два года назад , когда возникла история с «Динамо-Алтай», была установка на то , что соотношение бюджетного и внебюджетного финансирования должно меняться. И вливания спонсоров со временем должны стать основными. Это происходит?

Р.Ч.: — Внебюджетное финансирование с каждым годом увеличивается — это факт. Но полностью существовать только за счет спонсоров мы, конечно, пока не можем. У клубов, играющих в лигах выше, бюджетную составляющую замещают крупные структуры — Газпром, Аэрофлот, Лукойл. У нас таких титульных спонсоров нет.

«Хоккей в малых городах только начинает возрождаться»

— Отойдем от темы финансов и поговорим в целом о хоккее. Есть мнение , что интерес к команде высокий , если она состоит из местных игроков. Что должно произойти , чтобы таких игроков у нас стало больше?

М.Д.: — Нам нужна молодежка. У нас происходит провал, когда молодые хоккеисты в возрасте 17 лет заканчивают играть в ЮХЛ, уезжают в другие регионы и к нам уже не возвращаются. Чтобы этого не происходило, в структуре клуба должна быть своя молодежная команда, которая пополняла бы основной состав.

Р.Ч.: — В этом вопросе все упирается в финансы. Если заявляться в группу, А Молодежной хоккейной лиги, нужно дополнительно порядка 50 млн рублей, в группе Б — 25−30 млн. В этом отношении футбольному «Динамо-Барнаул» повезло больше — молодежный состав у них уже есть, есть и подпитка своими игроками.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

— Как клуб взаимодействует с главной хоккейной школой «Алтай»? Есть ли там перспективные возрасты , которые со временем могут заиграть в «Динамо-Алтай»?

Р.Ч.: — Как бы это цинично не звучало, но игроки, выступающие в Юношеской хоккейной лиге, — это сырой материал. Они пороха не нюхали. Даже для уровня ВХЛ-Б не подходят.

Они и уезжают-то как раз, чтобы набраться игрового опыта в молодежном чемпионате. Со школой мы стараемся взаимодействовать, но пока результаты небольшие — достойных игроков нет.

— Всегда алтайский хоккей зиждился не только на ребятах из Барнаула , но и на тех , кто приезжал из малых городов. Сейчас это есть?

М.Д.: — Хоккей в малых городах только-только начинает возрождаться. В декабре 2020 году был открыт ледовый дворец в Рубцовске — сразу же появилась школа фигурного катания, хоккеисты зашевелились.

Открытие «Гимаев-Арены» в Рубцовске. Анна Зайкова

Сами понимаете, чтобы кто-то из них смог заявить о себе и показать результат, надо порядка 5−10 лет. Скоро в Бийске построят свой ледовый дворец, процесс тоже будет запущен.

Р.Ч.: — Вопрос не только в инфраструктуре. Нужны тренерские кадры, которые будут заниматься селекцией. В свое же время все было потеряно.

— На ваш взгляд , бедность нашего региона мешает развитию хоккея?

М.Д.: — Я продолжают дотировать рубцовскую арену, выделяя из собственных средств на это каждый месяц 500 тыс. рублей. Только так хоккей и фигурное катание в этом городе будет существовать.

В советское время на всю огромную страну было 80 крытых ледовых дворцов. По данным на 2017−2018 гг., в России их было 650. Сейчас и того больше. Развитие явно есть. Что касается Алтайского края, то не такие мы и бедные, судя по количеству дорогих авто на наших дорогах.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

— У вас нет ощущения , что какая-то парадоксальная ситуация складывается. Арены строим , а достойного результата на мировых чемпионатах не показываем. Вы , как спортивные менеджеры , что на этот счет думаете?

М.Д.: — Победы, которые происходили до 2010 года — это наследие старой советской школы, где была выстроена хорошая система подготовки. Но давайте вспомним, что происходило в России с 1990 по 2000 годы.

Я, как энергетик, могу сказать, что падение потребления электроэнергии произошло в разы. Для меня это самый объективный показатель развития экономики страны. Только в 2012 году по вырабатываемой электроэнергии мы вышли на прежний высокий уровень. Тот инфраструктурный базис, который закладывается в последние годы, обязательно даст результат. Мы еще увидим выигранные чемпионаты мира, поверьте.

Р.Ч.: — Я бы еще добавил, что поколение спортсменов сильно меняется. Если раньше чемпионы рождались в полуподвальных залах, то сейчас они много требуют и хотят материальных благ. Люди раньше за страну боролись, теперь же — за премиальные.

Матч «Динамо-Алтай» — «Красноярские Рыси». vk.com/hcdaofficial

Специальный вопрос

— Возвращаясь к прошедшему сезону — какую оценку по пятибалльной системе вы бы ему поставили?

М.Д.: — Я поставил бы пять, даже за результат. Я считаю, что против нашей команды в полуфинале Кубка Федераций был применен неспортивный прием. Я говорю о действиях команды «Красноярские Рыси», которая заявила в свой состав 15 игроков из ВХЛ-А. Это то же самое, если бы против боксера в среднем весе вышел бы тяжеловес. И то мы у них две игры выиграли.

В регулярном первенстве мы стали первыми, и Кубок был бы наш. По составу игроков «Динамо-Алтай» было самой сильной командой. Руководство клуба, игроки — все выкладывались на 100 процентов. Зрительский интерес и сама атмосфера были на высшем уровне.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

Р.Ч.: — Я бы тоже поставил оценку «отлично». Сезон был крайне непростой — пандемия, трагедия, сложные игры. Мы все пережили, поддерживая друг друга. Это на самом деле дорогого стоит.

Вопросы о личном

— Можете ли вы себе позволить зайти в раздевалку и в разгар матча высказать на повышенных тонах , все , что вы думаете о ходе игры?

М.Д.: — Конечно, эмоции иногда зашкаливают, но рамки приличия я не перехожу, и свое мнение высказываю сдержанно.

Р.Ч.: — Я не буду говорить, что мы божьи одуванчики. Приходится где-то закричать, слово нецензурное добавить — всякое бывает. Мы хотим видеть положительный результат, который нужен и руководству клуба, и команде, и зрителям.

— У вас у обоих есть по маленькой дочке. Отдали бы их в женский хоккей?

М.Д.: — Я бы все-таки предпочел фигурное катание.

Р.Ч.: — Скорее всего, нет. Я бы, конечно, не стал запрещать, если бы она сама выбрала хоккей, но советовать бы не стал.

— Помимо «Динамо-Алтай», вы за какие клубы болеете?

М.Д.: — Я — за новокузнецкий «Металлург».

Р.Ч.: — В чемпионате ВХЛ я тоже более за «Металлург», а в КХЛ — за омский «Авангард».

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