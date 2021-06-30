Алтапресс: ЕВРО-2020. Барнаульский тренер считает, что в тяжелом матче немцы одолеют англичан

Полуфиналист последнего Чемпионата мира сыграет против чемпиона мира 2014 года в 1/8 финала чемпионата Европы. Матч пройдет в Лондоне 29 июня, игра начнется в 19:00 по московскому времени.

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Прогноз на предстоящий матч Англия-Германия свой комментарий дал тренер ФК «Динамо Барнаул» Анатолий Панченко.

Анатолий Панченко,

тренер:

На мой взгляд, явного фаворита в этом матче нет. На сегодняшний день Англия и Германия равноценные команды, но я считаю, что чуть-чуть по классу выше сборная Германии. Но, повторяю, отдельно взятая игра — отдельная история, а поэтому, на мой взгляд, до игры абсолютно равная ситуация. Я в игровое время поставил бы на ничью, но в итоге победят немцы. Обе команды 100 процентов будут прибавлять.

По словам собеседника, и у немцев, и у англичан очень серьезные составы.

Анатолий Панченко,

тренер:

Я думаю, что в этом матче будет результативная ничья, скорее всего 1−1 и в дополнительное время немцы победят.

На групповом этапе, Англия вышла из группы с первого места, набрав 7 очков. Германия вышла из группы со второго места, набрала 4 очка и делила с Португалией вторую строчку, у которой было также 4 очка, но по личным встречам сборная Германии оказалась выше.

Победитель этой пары сыграет в четвертьфинале с победителем пары Швеция-Украина.

Алтапресс