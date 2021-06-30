ГОРНЯК22 30.06.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле дольщикам проблемного ЖК пообещали зимой передать квартиры или позже

Горняк22
10 часов Ago

Дольщикам ЖК «Парковый» пообещали представить дорожные карты реализации двух разных проектов по достройке жилья с разными сроками передачи квартир, сообщает мэрия Барнаула.

В ЖК "Парковый" началось строительство. Анна Зайкова.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк встретился с дольщиками проблемного ЖК и рассказал про «два варианта завершения» строительства.

29 июня оба варианта обсудила межведомственная рабочая группа. Руководитель «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов отметил, что работы по возведению продолжаются.

В частности, продлили разрешение на строительство, получили разрешение на ввод газовой котельной, завершают строительство третьей блок-секции, которую доделают в сентябре, а также ведут работы на других домах ЖК.

«Согласно одному из вариантов предлагается сохранить подземную парковку на 72 машиноместа. Согласно другому решению, предлагается вывести строительство наземного парковочного узла в отдельную очередь и построить надземную парковку на соседнем с жилым комплексом участке. Это позволит быстрее достроить жилье и передать квартиры всем дольщикам уже зимой следующего года, а парковку сдать позже», — разъяснил Шумов.

Вячеслав Франк встретился с дольщиками ЖК &quot;Парковый&quot;. Барнаул.1 Вячеслав Франк встретился с дольщиками ЖК «Парковый». Барнаул. barnaul.org.

Представитель Сбербанка отметил, что в банке готовы рассмотреть оба варианта завершения строительства.

Напомним, после прекращения дела о банкротстве «Барнаулкапстроя» начали работу по возобновлению кредитного финансирования — для завершения строительства. Определили перечень имущества, в отношении которого Сбербанк принимает решение об использовании в качестве залога.

Кстати, ранее первый вариант с сохранением подземной парковки одобрили на встрече Франка с дольщиками.

На сегодняшнем заседании отметили, что если от варианта строительства парковки зависит срок введения всего ЖК, то «Барнаулкапстрою» необходимо заранее направить дольщикам допсоглашения о продлении сроков строительства.

Застройщику поручили доработать проекты двух вариантов, представить финансовые расчеты, а также дорожные карты реализации этих проектов.

Алтапресс

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