ГОРНЯК22 30.06.2021
Барнаул

Алтапресс: Алтайское правительство рассмотрело претензию СК в адрес Томенко о закупке жилья для сирот

Горняк22
10 часов Ago

В правительстве Алтайского края рассмотрели представление регионального СК по вопросу обеспечения жильем детей-сирот, направленное в адрес губернатора Виктора Томенко.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. altairegion22.ru

Ранее руководство алтайского СК получило выговор после совещания с председателем ведомства Александром Бастрыкиным — за расследование дел, связанных с правами детей-сирот.

После этого стало известно, что в уголовном деле о незакупленном жилье для сирот могут появиться серьезные фигуранты.

29 июня в правительстве края прошло совещание, на котором обсудили ситуацию с обеспечением сирот жильем в 2021 году и возможности решения проблемы.

«Также рассмотрели причины, по которым не были использованы на покупку квартир для этой категории льготников дополнительные федеральные средства, поступившие осенью 2020 года», — говорится в сообщении.

В СК уверены, что региональное жилищное управление и минстрой предприняли не все меры для освоения выделенных денег на покупку жилья. Основные закупочные процедуры провели только в крупных городах — Барнауле, Бийске и Новоалтайске.

Руководитель краевого СК Андрей Хвостов напомнил собравшимся, что квартирный вопрос находится на личном контроле Бастрыкина.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.1 Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. sledcom.ru

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев сообщил, что в крае ежегодно количество детей-сирот, достигших 18 лет и имеющих право на жилье, увеличивается в среднем на 700 человек.

«Жильем обеспечивается 300−400 человек в год. В связи с этим каждый год очередь на квартиры увеличивается ориентировочно на 300 граждан. По состоянию на 17 июня этого года в Алтайском крае право на получение жилых помещений есть у 5910 детей-сирот, включая 1352 человека, в отношении которых приняты судебные решения о предоставлении жилья», — выяснили в ходе совещания.

Если говорить о деньгах, то в 2020 году региону выделили 227 млн рублей для приобретения 199 квартир. Из краевого бюджета направили еще 285 млн. В итоге на 512 млн планировали приобрести 369 квартир, контракты заключили на 356.

Однако в конце августа 2020 года правительство России выделило краю еще почти 700 млн рублей — под конец года провели закупочные процедуры на все деньги, но в связи с отсутствием предложений большая часть конкурсов не состоялась.

Пикет барнаульских сирот.2 Пикет барнаульских сирот. civilpatrol.info

«В целом в регионе сложилась ситуация, когда приобрести 1-комнатную квартиру на первичном рынке для детей-сирот стало практически невозможно. Такое жилье востребовано и продается еще на этапе долевого строительства. У региональных властей возможности покупать жилье таким способом нет. Региональные власти могут приобретать только готовые квартиры, а их на этапе ввода домов в эксплуатацию уже нет в наличии у застройщиков», — пояснили в правительстве.

Томенко, учитывая эту особенность, поручил Гилеву проработать вопрос с застройщиками, чтобы запланировать закупку жилья на ближайшие несколько лет.

Хвостов тоже отметил, что для недопущения в дальнейшем проблем с закупкой квартир необходимо проводить предварительную работу по подбору потенциального жилья.

По итогам совещания решили принять меры для устранения нарушений, допущенных в 2020 году, чтобы правильно организовать работу в 2021-м.

В 2021 году на покупку жилья для сирот в Алтайском крае предусмотрено 608 млн рублей. На федеральные деньги приобретут квартиры, большая часть краевых средств уйдет на жилищные сертификаты — эта форма начала действовать с 2021 года. На получение сертификата подали заявки уже 218 человек.

Алтапресс

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