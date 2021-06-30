Алтапресс: Разбор. Что такое «Самокат» и какие товары он может привезти барнаульцам за 15 минут

Онлайн-ритейлер с доставкой за 15 минут «Самокат» объявил о запуске работы в Барнауле. Теперь в арсенале горожан появится еще один сервис, курьеры которого привозят чего угодно и куда угодно. В ассортименте сервиса более 2,5 тыс товаров повседневного спроса. Чем новая доставка отличается от уже привычных, будет ли привезенная пища свежей и во сколько она обойдется клиентам — в разборе altapress.ru.

Доставка. unsplash.com 1 Что такое «Самокат»?

Это онлайн-магазин, курьеры которого будут доставлять выбранные клиентом товары в течение 15−30 минут. Барнаульцы смогут выбрать из более чем 2,5 тыс. вариантов продуктов питания, товаров для дома, а также косметики. Свыше 230 — представители алтайских брендов мясной гастрономии, молочной продукции, хлебобулочных изделий и других категорий.

Продукты. Цены. Магазин. unsplash.com 2 Сколько стоит быстрая доставка?

Она бесплатная. При этом, сумма минимального заказа составляет всего 100 рублей.

Улыбка. Радость. pixabay.com. 3 Как оформить и получить заказ?

Заказать и получить свои покупки барнаульцы смогут с 8:00 до 23:00. Для этого нужно скачать и установить фирменное приложение в Google Play и App Store.

После этого выбираем свой город (Барнаул), открываем каталог, добавляем в корзину все, что хочется, кликаем на способ оплаты, указываем адрес доставки и телефон. Готово. Осталось подождать несколько минут.

Крем. Косметика www.instagram.com/kosmetica_kora/ 4 Курьеры будут приезжать на самокатах?

Курьеры ездят на велосипедах. Первое время будут задействованы еще и доставщики на автомобилях. Каждый из них максимально быстро обрабатывает свои заказы. Время доставки — от 15 до 30 минут. Это стало возможно благодаря «дарксторам» — складам, похожим на магазин, где есть полки с товарами и холодильники. Центры формирования заказов будут находится практически в каждом районе Барнаула.

На территории краевой столицы до конца июня сервис разместит около 10 «дарксторов».

В Барнауле запустили сервис «Самокат». «Самокат». 5 Почему одним доставка составит 15 минут, а другим — 30?

Все зависит от удаленности места доставки от ближайшего «даркстора». В радиусе 1,5 км курьер успеет привезти заказ за 15 минут. В более удаленные районы города — немного дольше. Однако, сервис постоянно открывает все новые «магазины», поэтому со временем период между заявкой и получением покупки может сократиться.

Доставка. unsplash.com 6 Гарантирует ли сервис свежесть продукции?

Как отметили в «Самокате», сотрудники онлайн-ритейлера проверяют срок годности и внешний вид товаров не меньше двух раз в день. В каждом «дарксторе» есть холодильники, где поддерживается температура 2−4 градуса, и минус 18 градусов в морозильных камерах.

В Барнауле запустили сервис «Самокат». «Самокат». 7 Чем «Самокат» отличается от других сервисов по доставке?

Самокат — это единственный онлайн-ритейлер с доставкой продуктов и товаров для дома за 15 минут.

«Долгое время мы ассоциировались с одной только функцией — быстрой доставкой товаров на дом. Но наша компания не просто „армия курьеров“. Мы строим первый в России и мире федеральный онлайн-ритейл реального времени», — пояснили в пресс-службе «Самоката».

Всего два года назад курьеры сервиса осуществляли доставку только в четырех районах Санкт-Петербурга. Но на прошлой неделе Барнаул стал 18-м городом на карте России, где доступна услуга почти мгновенной доставки.

«В каждом городе страны мы создаем новый слой инфраструктуры — своего рода „товаропровод“. Наша цель — изменить отношение горожан к рутинным задачам и времени, которое они тратят на покупку еды. Самокат — это, прежде всего, ваше свободное время для любимых занятий и общения с близкими. Только за прошлый год курьеры „Самоката“ подарили пользователям 1000 лет свободного времени», — отметили в компании.

Продукты. Цены. Магазин. unsplash.com

Алтапресс