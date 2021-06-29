Алтапресс: Олень напал на женщину в цирке в Барнауле

В Барнауле во время циркового представления олень напал на ассистентку дрессировщика, рассказали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Олень напал на ассистентку дрессировщика. Барнаул. кадр из видео.

«Копытный имел намерение забодать женщину. Но его вовремя оттащили сотрудники цирка. Обошлось», — сообщили очевидцы.

После показали акробатический номер с участием леопарда — котик зацепился лапами за реквизит и его отправили на приличную высоту качаться под куполом.

Пятнистому хищнику ничего не оставалось, кроме как крепко держаться и ожидать, когда его спустят.

«В цирке нет никакого ограждения. А из средств безопасности — привязанная к леопарду веревка», — отметили в паблике.

Ранее голодных диких оленей на Ямале заподозрили в похищении домашних животных.

Алтапресс