Алтапресс: Борец за свободные репосты в соцсетях Мария Мотузная может вновь пойти под суд

Уроженка Барнаула Мария Мотузная, прославившаяся когда-то громких делом о оскорбительных репостах в соцсетях, вновь оказалась в центре внимания. Скандальный инцидент произошел в Санкт-Петербурге.

Мария Мотузная. vk.com/lior018

Уголовное преследование может возобновиться после того, как Мотузная сообщила, будто бы неизвестные занимаются нелегальной торговлей в Мариинской больнице.

Девушку обвинили в том, что она незаконно вела фотосъемку в медучреждении. Об этом «Эху» рассказала сама Мария Мотузная. Ранее в Мариинской больнице подтвердили, что неизвестный действительно пытался накануне торговать массажерами в чистой зоне медучреждения. Из больницы его выгнали.

Чем известна Мария Мотузная

Летом 2018 года девушку обвинили по двум статьям Уголовного кодекса РФ: за возбуждение ненависти либо вражды и за оскорбление чувств верующих.

Обвинение строилось на показаниях двух студенток РАНХиГС, которых оскорбили репосты на заброшенной странице Мотузной «ВКонтакте».

Мария Мотузная. vk.com/lior018

В частности, эксперты обнаружили оскорбление в изображении крестного хода, который идет по грязной дороге с лужами, сопровождающимся текстом «Две главные беды России».

Также в тексте одной из картинок лингвистическая экспертиза усмотрела «унижение представителей негроидной расы».

Дело Мотузной дошло до суда. Однако осенью президент России Владимир Путин высказался о необходимости смягчить антиэкстремистские статьи.

Дело Мотузной направили обратно в прокуратуру, а затем и вовсе закрыли.

Алтапресс