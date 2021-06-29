Алтапресс: В Барнауле с 1 июля изменятся тарифы на коммунальные услуги. Сколько теперь придется платить

Тарифы на коммунальные услуги с 1 июля в Барнауле снова повысятся. Рост платы за набор коммунальных услуг в краевом центре не может быть выше 7%. Но по факту у большинства барнаульцев коммуналка подорожает не так существенно, а отдельные услуги даже подешевеют.

Квитанция на оплату коммунальных услуг. Altapress.ru

Для начала напомним: коммунальные тарифы уже несколько лет изменяются только в середине года — с 1 июля. За редким исключением. Принцип расчета: тарифы должны обеспечивать финансовые потребности коммунальщиков — впрочем, только обоснованные.

Утверждает тарифы государство (а не сами коммунальщики), и делает оно это, как правило, в конце предыдущего года. Однако, как выяснил altapress.ru, к настоящему времени не все тарифы на 2021 год приняты. Рассказываем о том, что известно и неизвестно.

Электроэнергия

С этим все ясно: с 1 июля электроэнергия подорожает у всех категорий населения.

Сельское население: рост с 3,36 до 3,52 рублей за киловатт-час ( +4,76%).

+4,76%). Городское население со стационарными электроплитами: рост с 3,50 до 3,67 рублей ( +4,85%).

+4,85%). Городское население с газовыми плитами: рост с 4,29 до 4,50 рублей ( +4,9%).

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По таким тарифам будет платить все население Алтайского края (не только барнаульцы) как минимум до 31 декабря 2021 года.

Питьевая вода

Вода из крана для большей части жителей Барнаула подорожает с 21,74 до 23,09 рублей за кубометр, то есть на 6,2%.

А вот у населения пригородных поселков, которые теперь обслуживает «Барнаульский водоканал», тариф возрастет с 89,54 до 94,50 рублей за куб, или на 5,5% (поселки Новомихайловка, Бельмесево, Мохнатушка, Центральный, Черницк, Ягодное).

Кстати, жители пригородных поселков могут получить компенсацию части затрат на воду. Чтобы ее оформить, надо обратиться с городской комитет по соцподдержке населения, в МФЦ или подать заявление через портал госуслуг.

Квитанция ЖКХ. Altapress.ru

Водоотведение

Тариф на водоотведение для потребителей «Барнаульского водоканала» с 1 июля не изменится и останется на уровне 20,05 рублей за кубометр. На прежнем уровне — 44,20 рублей за куб — останется и тариф на водоотведение в пригороде — поселке Центральный и в Лебяжьем.

Отопление

Тут у нас новость вполне оптимистичная: с 1 июля цена на тепловую энергию для «Барнаульской генерации» (основного поставщика) снизится на 5,4%: с 1 991,52 рублей за гигакалорию до 1 882,47 рублей, то есть на 109,05 рублей.

Об этом altapress.ru сообщал еще зимой, с того времени никаких изменений не произошло. Это значит, что в холодное время года жители будут платить меньше, чем год назад, на 150−220 рублей в месяц. А в больших квартирах и больше.

Отопление. Pixabay.com

Горячая вода

Плата за горячую воду состоит из двух компонентов: вода и подогрев.

За воду будем платить по тарифам «Барнаульского водоканала» — 23,09, за подогрев — по 1 882,47 рублей за гигакалорию (это цена тепловой энергии для «Барнаульской генерации»). То есть вода немного подорожает, а подогрев, наоборот, подешевеет.

Сжиженный газ. rst.75.ru.

Газ

Сжиженный газ из групповых газовых резервуарных установок подрастет в цене с 30,79 до 31,99 рублей за килограмм, или с 72,67 до 75,50 рублей за кубометр (+3,9%).

А вот тарифных решений по природному газу, принятых специально на 2021 год, altapress.ru обнаружить не удалось. В управлении по тарифам не стали устно комментировать тему, попросив оформить письменный запрос, что мы и сделали. Ждем ответ в течение недели.

Последний раз цены на голубое топливо в Алтайском крае увеличились с 1 августа 2020 года, для населения Барнаула они составили 6,64 рублей за кубометр.

В Барнауле появился новый мусоровоз. Олег Богданов

Мусор

С 1 июня в Барнаульской зоне начал работать новый регоператор — «Экосоюз». Тариф для него, похоже, до сих пор не установлен (ждем информации и об этом от управления по тарифам).

Сайт регоператора утверждает, что это ориентировочно произойдет в июле. За июнь «Экосоюз» берет плату по тарифам, ранее установленным для «ЭКО-Комплекса». В Барнауле — по 60,35 рублей с человека в месяц.

Предельный индекс — 7%

В целом для Барнаула предельный рост платы за набор всех коммунальных услуг с 1 июля — 7%. Это установлено прошлогодним указом губернатора Алтайского края № 208.

Кочегар. Котельная. Минстрой Алтайского края.

Между тем, в большинстве городов и районов Алтайского края предельный индекс платы жителей — 6,2% (с учетом выплачиваемых компенсаций). Да и тарифы на отдельные услуги ЖКХ в Барнауле подорожают, в основном, меньше чем на 7%.

Ранее в управлении по тарифам объясняли: такой предельный индекс в Барнауле установили в связи с более существенным ростом тарифа на отопление для котельной предприятия дорожного хозяйства «Центральное дорожно-строительное управление».

Она использует природный газ, и тарифы ему рассчитали, исходя из роста цен на голубое топливо в 2021 году. Цена тепловой энергии для этого предприятия с 1 июля возрастет на 8,3%. Но у этой организации потребителей немного.

Зарплата. Кошелек. CC0

Инфляция

По последним прогнозам аналитиков, инфляция по итогам 2021 года составит 4,9%, сообщили в июне в Центробанке. К маю-июню 2022 года она снизится до 4%.

Так что в целом рост тарифов на отдельные услуги уложился или почти уложился в рамки годовой инфляции. А с учетом заметного снижения цен на тепло и горячую воду общий счет за услуги ЖКХ у барнаульцев после 1 июля, скорее всего, даже уменьшится.

В среднем по России тарифы на коммунальные услуги с 1 июля подрастут на 3,3%, ранее собщили в антимонопольной службе.

Алтапресс