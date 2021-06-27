Алтапресс: Ясновидящая «умерла», получив 800 тысяч рублей от жительницы Барнаула

В Алтайском крае женщина «для очистки» отправила гадалке деньги, вырученные от продажи квартиры, после чего ясновидящая «скоропостижно скончалась», сообщает региональное МВД.

Ведьма. Волки. Магия ССО

С жалобой в полицию пришла 43-летняя жительница Барнаула — у нее «путем злоупотребления доверием» похитили 813 тыс. рублей.

«На протяжении года интересовалась магическими обрядами и ритуалами — надеялась, что с помощью эзотерики получится продать квартиру. В соцсети нашла аккаунт женщины, обещавшей решить любые проблемы. Они стали переписываться», — рассказали в ведомстве.

Во время общения женщине удалось продать квартиру — свою удачу она связала с советами гадалки.

Магический шар, экстрасенс. СС0

Ясновидящая заявила, что полученные деньги необходимо срочно очистить от негативной энергетики. Сомнений в подлинности этих слов не возникло.

«Осуществила 15 переводов различными суммами на карту незнакомки. Однако прошло достаточно долгое время, а экстрасенс никаким образом не давала о себе знать. Жительница Барнаула позвонила ей и узнала о якобы плохом самочувствии, в связи с чем разговор отложила. Выждав еще некоторое время, потерпевшая снова попыталась связаться с гадалкой, но на звонок ответил неизвестный мужчина и сообщил о кончине ясновидящей. Женщина поняла, что отдала свои деньги мошеннице», — отметили в МВД.

Ранее бийская гадалка за 1,5 млн рублей предсказала женщине, что вскоре ее обманет мошенница.

Алтапресс