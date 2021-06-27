ГОРНЯК22 28.06.2021
Барнаул

Алтапресс: «Два варианта завершения»: глава Барнаула встретился с дольщиками проблемного ЖК

Горняк22
17 часов Ago

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел очередную встречу с дольщиками ЖК «Парковый», сообщает мэрия города.

Вячеслав Франк встретился с дольщиками ЖК "Парковый". Барнаул. barnaul.org.

Незадолго до приезда в Алтайский край премьер-министра Михаила Мишустина дольщики ЖК «Парковый» обратились к губернатору Виктору Томенко, выразив опасения остаться совсем без жилья.

После этого Томенко заявил, что проконтролирует возведение проблемных объектов оказавшегося на грани банкротства «Барнаулкапстроя». А после стало известно, что застройщик избежал банкротства.

Вечером 24 июня прошла очередная встреча власти с дольщиками. Франк подробно рассказал, какие меры предпринимаются по достройке ЖК.

Он напомнил, что после прекращения дела о банкротстве «Барнаулкапстроя» ведется работа по возобновлению кредитного финансирования — для завершения строительства объекта.

Для этого определили перечень имущества, в отношении которого Сбербанк планирует принять решение о возможности использования в качестве залога.

Власти приняли во внимание желание дольщиков сохранить подземную парковку и решили рассмотреть два варианта строительства парковочного узла.

«Дольщикам предложено рассмотреть два варианта завершения строительства всего жилого комплекса: строительство с надземной парковкой, либо с подземной, но уменьшенной до 72 мест. Такие варианты предложены для ускорения ввода третьей блок-секции, сдача которой позволит уменьшить кредитную нагрузку на „Барнаулкапстрой“, что в свою очередь позволит завершить строительство всего жилого комплекса. В ближайшие дни будут проработаны оба варианта. Наша цель — достроить дома и предоставить людям квартиры», — подчеркнул глава Барнаула.

Дольщикам подробно разъяснили изменения в проекте, а также обозначили возможные риски при реализации того или иного пути достройки ЖК.

Франк, подводя итог совещания, сообщил, что на сегодняшний день завершается строительство третьей блок-секции — сдачу запланировали на сентябрь.

Алтапресс

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