Алтапресс: «Интересы горожан должны учитываться»: в Барнауле пройдет пикет против сноса Речного вокзала

Протестная акция против сноса здания бывшего речного вокзала пройдет в Барнауле на площади Свободы в воскресенье, 27 июня. На согласованный с мэрией города пикет планируют прийти общественники и неравнодушные горожане. Ожидается, что в акции примут участие около 100 человек.

В Барнауле в здании бывшего речного вокзала демонтировали уникально мозаичное панно. Анна Зайкова

Общественники считают, что территория Речного вокзала нуждается в развитии, но застраивать ее высотками неприемлемо. По их словам, такие здания могут нарушить архитектурный облик краевой столицы. Кроме того, будет испорчен прекрасный вид: на Барнаул со стороны Оби и на сибирскую реку из города.

В то же время, активисты отмечают, что краевой столице нужны здания общественного назначения. Если на месте речного вокзала построят жилой комплекс, то набережную могут закрыть для свободного доступа. И если этого не сделает застройщик, то наверняка потребуют жильцы будущих домов, ведь сейчас укрепилась тенденция создавать закрытые дворовые территории.

Что изменится на территории Речного вокзала. Барнаул. t. me/barnaulfm.

По мнению общественников, под угрозой и речное движение по реке Оби. Переносить вокзал просто некуда. В других местах оборудование пристани технически невозможно.

Активисты также выступили в защиту флорентийской мозаики, украшающей здание речного вокзала. По их мнению, художественный объект должен быть сохранен в неизменном, не разобранном виде.

В Барнауле в здании бывшего речного вокзала демонтировали уникально мозаичное панно. Анна Зайкова

«Собственник территории предложил строить высотное жилое здание. Барнаульская общественность не против развития этой территории, но оно должно происходить с умом, затрагивается общественно-значимая территория, интересы горожан должны учитываться», — прокомментировал встречу глава местного отделения общественной правозащитной организации «Гражданский патруль» Игорь Берг.

В Барнауле в здании бывшего речного вокзала демонтировали уникально мозаичное панно. Анна Зайкова

Ранее altapress.ru уже писал о демонтаже исторической ценности. Мозаичное панно «Труд и природа Алтая» было аккуратно снято специалистами Колыванского камнерезного завода и отправлено в Государственный художественный музей Алтайского края (ГХМАК). Эксперты тогда отметили, что панно пострадало от времени — пластины деформировались, а часть из них и вовсе треснула — и требует реставрации.

Добавим, что начало акции в 13:00. На мероприятие могут прийти все желающие и принести с собой плакаты.

Алтапресс