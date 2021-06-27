ГОРНЯК22 28.06.2021
Барнаул

Алтапресс: Барнаульцы засняли полчище крыс на помойке

Горняк22
17 часов Ago

На ул. Тимуровской, 60 у мусорных баков барнаульцы сняли на видео кормящихся упитанных крыс. «Их там десятки», — рассказал автор видео в паблике Barnaul22.

Крыса. https://visualhunt.com

«Те, кто не переваривает вид длиннохвостых грызунов, не смотрите видео», — предупредил автор.

«Там рядом, в трёх метрах от баков, кто-то постоянно голубей кормит, рассыпают кучу съедобных отходов, и они постоянно лежат, вот и результат», — поделился один из комментаторов.

«Крысы тоже есть хотят. Вы бы лучше обратили внимание, что мусора там больше, чем крыс. И валяется он везде, за пределами бака», — пишут в ответах на видео.

Алтапресс

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