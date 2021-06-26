Алтапресс: В Барнауле вновь продается старейшая школа города, которой более 120 лет

Памятник культурного наследия, расположенный на ул. Анатолия, 241 вновь выставлен на аукцион. Его стоимость оценили в 12,4 млн рублей. Вместе со зданием, площадью 393,8 кв. м, продают участок земли под ним, размер которого 2,5 тыс. кв. м, и котельную.

Зайчанская начальная школа.

Школа с историей

Самая старая школа Барнаула, расположенная в историческом центре города, в сентябре этого года будет справлять 125-летие. Она ведет свою историю от Зайчанской школы. Ее основал известный просветитель Василий Штильке.

Школу строили на пожертвования городского самоуправления и частными благотворителями. Например, купец Платонов выделил на возведение 30 тыс. кирпичей.

Зайчанская начальная школа.

Первых учеников набрали в ноябре 1892 года. Однако в течение года здание еще достраивалось. В итоге в Барнауле появилось одноэтажное деревянное здание на каменном фундаменте с погребом и колодцем.

Внутри было три просторных классных комнаты, рекреационный зал, учительская, гардероб, кухня, сторожка, а во дворе расположился небольшой садик.

Маленькое здание принимало учеников более 100 лет, вплоть до начала 2000-х годов. Тогда старинный дом перестал функционировать. Его внесли в реестр городских памятников архитектуры. А средняя общеобразовательная школа № 13 переехала на угол ул. Анатолия и пер. Ядринцева — на ул. Анатолия, 193.

Неудачные попытки найти хозяина

Зайчанская начальная школа Общества попечения о начальном образовании (ул.Анатолия, 241) retro. moi-barnaul.ru

За длинную историю своего существования деревянный «долгожитель» претерпел большие изменения. Так, в 50-е годы прошлого века по решению местных советских и партийных органов была сделана пристройка. В школе появились мастерские, спортивный зал и дополнительные кабинеты.

За последние несколько лет здание старинной школы не раз выставлялось на торги. Ему безуспешно пытались найти хозяина в июне прошлого года и феврале текущего. Ни один из аукционов не состоялся из-за отсутствия заявок.

Аукцион. Торги. pixabay.com

Можно предположить, что как в случае с десятками других памятников архитектуры Барнаула, потенциальных покупателей отпугивает статус и перспектива дорогостоящего сохранения объекта.

Тем временем, в краевой столице есть положительные примеры. Один из самых ярких — памятник исторического наследия по адресу ул. Интернациональная, 150. На данный момент его собственник занимается реконструкцией здания. В проект уже вложены немалые деньги, и хозяин объекта готов вложить еще больше. По предварительным оценкам на проект понадобится не меньше 10 млн рублей.

Что еще продается

Пустующий двухэтажный памятник старого Барнаула на ул. Пушкина, 45 Дмитрия Лямзин, ИД «Алтапресс»

Кроме старинной школы в лоте еще семь позиций с обременением.

Большая часть — это нежилые помещения в подвалах зданий:

пр. Строителей , 22/пл. Победы , 4

22/пл. Победы 4 пр. Ленина , 78

78 пр. Ленина , 63

63 пр. Калинина , 18

18 пр. Калинина , 5

5 пр. Калинина , 14

Кроме того, с молотка может уйти и здание рядом с Театром кукол «Сказка», на ул. Пушкина, 45. Каждый из объектов, выставленных на торги, имеет особый статус «памятника архитектуры», а это значит, что новый собственник должен будет провести в них работы по сохранению объекта культурного наследия.

Алтапресс