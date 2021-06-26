ГОРНЯК22 26.06.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле завершили третий этап опрессовки и начинают четвертый, который продлится до Ивана Купалы

Горняк22
9 часов Ago

В Барнауле энергетики завершили третий этап гидравлических испытаний тепловых сетей по контуру ТЭЦ-3 и вернули горожанам горячую воду, сообщает СГК.

Где и на сколько летом 2021 года в Барнауле отключат горячую воду. Источник: sibgenco.online

Напомним, третий этап полуторанедельной опрессовки стартовал 15 июня и затронул 120 тыс. жителей города.

«Горячая вода возвращена в дома горожан в полном объеме. Порядка 70 тысяч жителей начали получать горячую воду раньше заявленного срока на 1−3 дня, все остальные — согласно графику», — заявили в Сибирской генерирующей компании.

Испытания проходили по контуру магистрали М-33. С 15 по 24 июня энергетики проверили 180 км трубопроводов и выявили 36 повреждений.

БарнаулКарта Барнаула с улицами и номерами домов онлайн — Яндекс.Карты

«Основная часть повреждений была найдена на внутриквартальных тепловых сетях — 24. Остальные 12 — дефекты магистральных трубопроводов. 23 повреждения из обнаруженных уже устранено, оставшиеся 13 не влияют на подачу горячей воды и будут устранены в ближайшее время», — отметили в компании.

Следующий четвертый этап гидравлических испытаний пройдет по контуру магистрали М-32 Барнаульской ТЭЦ-3 — с 28 июня по 7 июля. На карте — сектор синего цвета.

В 2021 году испытания по контуру ТЭЦ-3 впервые проводят помагистрально — в разное время. По контуру ТЭЦ-2 проверку решили проводить в стандартном режиме.

Алтапресс

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