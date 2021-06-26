ГОРНЯК22 26.06.2021
Барнаул

Алтапресс: Жительница Барнаула получила сообщение от Госулуг, что ее вакцинировали под Самарой

Горняк22
9 часов Ago

Жительница Барнаула Алена Катаева рассказала altapress.ru про странное письмо от Госуслуг, в котором сообщили, что ее вакцинировали два месяца назад.

Коронавирус. unsplash.com

Письмо от Госуслуг пришло 24 июня. В письме Алене сообщили, что ее вакцинировали 26 апреля 2021 года.

После процедуры девушке «предоставили доступ к дневнику самонаблюдений» для сохранения информации о самочувствии.

«Здравствуйте, Алена Евгеньевна. 26 апреля 2021 года вам была выполнена вакцинация препаратом Гам-КОВИД-Вак для профилактики коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В письме утверждают, что Алену вакцинировали в Камышлинской ЦРБ — больница расположена в Самарской области.

«При этом я живу в Барнауле и не делала вакцинацию», — отметила девушка.

Заполнять ли дневник самонаблюдений о самочувствии, к которому подключили Алену после «вакцинации», решать самой Алене. Во всяком случае, это совсем не обязательно.

Ранее сообщали, что на Алтае могут разыграть машины или квартиры среди вакцинированных, но пока разыгрывают велосипед. Возможно, в Самарской области тоже проводят какую-нибудь лотерею.

Алтапресс

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