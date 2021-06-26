ГОРНЯК22 26.06.2021
Барнаул

Алтапресс: Алтайские коммунисты назвали своих кандидатов в Госдуму. Лапиной среди них нет

Горняк22
9 часов Ago

Алтайские коммунисты определились со своими кандидатами в Госдуму, переиграв изначально заявленные сценарии. В частности, среди претендентов на попадание в федеральный парламент не заявлена депутат АКЗС Вероника Лапина.

Мария Прусакова. Анна Зайкова.

Напомним, в начале этого года в беседе с altapress.ru лидер крайкома КПРФ Мария Прусакова отмечала: «На сегодня могу сказать абсолютно точно, что кандидатом в депутаты в Государственную Думу по одному из одномандатных округов будет выдвинут первый секретарь. Точно будет выдвинута депутат АКЗС Вероника Владимировна Лапина».

Однако в итоге Лапина по одномандатному округу в Госдуму не идет.

Как сообщила пресс-служба крайкома коммунистов, накануне на съезде партии было принято следующее решение по кандидатам-одномандатникам:

  • округ № 39 (Барнаульский) — Андрей Кривов, председатель краевой контрольно-ревизионной комиссии;
  • округ № 40 (Рубцовский) — Мария Прусакова, первый секретарь краевого отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Алтайском краевом Законодательном Собрании;
  • округ № 41 (Бийский) — Антон Арцибашев, секретарь крайкома КПРФ по работе с молодежью и общественными организациями;
  • округ № 42 (Славгородский) — Анна Левашова, координатор движения «За новый социализм».

Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Вероника Лапина.1 Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Вероника Лапина. Анна Зайкова

Что касается выдвиженцев в Госдуму по партийным спискам, то кандидатами станут следующие люди:

  • Мария Прусакова, глава КПРФ в Алтайском крае;
  • Анжелика Глазкова, жена лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина;
  • Аржан Бакрасов, депутат районного совета Усть-Канского района Республики Алтай;
  • Роман Тамоев, глава республиканского комитета КПРФ в Туве;
  • Антон Арцибашев, секретарь крайкома КПРФ по работе с молодежью и общественными организациями;
  • Николай Ким, депутат городского совета депутатов Горно-Алтайска.
  • Лодой-Дамба Куулар, руководитель организационно-партийного отдела Тувинского рескома КПРФ.

Ранее со своими выдвиженцами в Госдуму определились алтайские единороссы. По рубцовскому одномандатному округу они выставили вице-спикера Барнаульской гордумы Сергея Струченко. Его называют не самым сильным кандидатом от правящей партии и есть основания полагать, что победа здесь достанется Марии Прусаковой.

Что касается кандидатов от региональных эсеров, то по данным altapress.ru, их имена станут известны 26 июня.

Алтапресс

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