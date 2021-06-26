ГОРНЯК22 26.06.2021
Барнаул

Алтапресс: Барнаульцы выстраиваются в очереди на улицах, чтобы вакцинироваться от коронавируса

Горняк22
9 часов Ago

Длинные очереди из горожан можно заметить в центре Барнаула рядом с мобильными пунктами вакцинации от коронавируса.

Очередь на вакцинацию в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Очевидно, на фоне информации о росте заболеваемости COVID-19, желание людей привиться существенно усилилось.

В частности, днем 25 июня на площади Спартака можно было наблюдать длинную очередь горожан, устремившихся в мобильный пункт вакцинации.

Очередь на вакцинацию в Барнауле. 1 Очередь на вакцинацию в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Ранее краевой минздрав объяснил очереди на прививку от коронавируса и нехватку вакцины. В региональном ведомстве это связали с подъемом заболеваемости и «работой с общественностью».

Алтапресс

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