ГОРНЯК22 30.04.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле легковушка влетела в светофорный столб

Горняк22
8 часов Ago

ДТП произошло на пересечении ул. Власихинской и шоссе Ленточный Бор в Барнауле, пишет «Инцидент Барнаул».

Светофор, пешеходный переход. altapress.ru

Как видно на записи с видеорегистратора, мужчина в светоотражающей жилетке, предположительно регулировщик, пошел в сторону нарушителя, который средним рядом хотел пересечь перекресток прямо. Однако водитель решил «сделать ход конем» и повернуть налево, попав в слепую зону водителя фуры.

Далее он потерял управление и въехал в светофорный столб.

Алтапресс

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