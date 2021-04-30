Алтапресс: В Барнауле легковушка влетела в светофорный столб
ДТП произошло на пересечении ул. Власихинской и шоссе Ленточный Бор в Барнауле, пишет «Инцидент Барнаул».
Светофор, пешеходный переход. altapress.ru
Как видно на записи с видеорегистратора, мужчина в светоотражающей жилетке, предположительно регулировщик, пошел в сторону нарушителя, который средним рядом хотел пересечь перекресток прямо. Однако водитель решил «сделать ход конем» и повернуть налево, попав в слепую зону водителя фуры.
Далее он потерял управление и въехал в светофорный столб.