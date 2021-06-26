Алтапресс: Стало известно, когда в Алтайском крае закончатся дожди и вернется настоящее лето

По-настоящему жаркая погода вернутся в Алтайский край в начале июля, но уже в ближайшие дни дожди в регионе пойдут на спад, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Жара. Лето. Иван Купала. Михаил Хаустов

По словам собеседницы, в ближайшие трое суток ночные температуры воздуха будут балансировать в диапазоне +7…+12 градусов. А вот в дневные часы температура воздуха будет нарастать день ото дня.

Так, в субботу, 26 июня, в крае будет +17…+22 градуса, в воскресенье столбики термометров покажут +20…+25 градусов, а в понедельник, 28 июня, будет уже +22…+27 градусов.

«В дальнейшем эта тенденция сохранится и в начале июля в край вернется по-настоящему летняя погода. Можно сказать, что июньский холод уже остался за спиной», — добавила Людмила Сырых.

Солнце. Жара. Лето. СС0

По ее словам, интенсивность дождей в Алтайском крае в ближайшие дни также будет спадать — осадки ожидаются лишь местами и будут они кратковременными.

Ранее altapress.ru сообщал, какая погода прогнозируется на все лето.

Алтапресс