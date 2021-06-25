Алтапресс: «Мусорный беспредел». В Барнауле каждый год образуются десятки свалок строительных отходов

Барнаул и его окрестности ежегодно обрастают десятками свалок строительного мусора, в том числе после возведения объектов и сноса зданий. С бедствием борются экологи, активисты и власти города. Но безуспешно — на месте одной ликвидированной свалки тут же образуются новые. Как побороть мусорную «гидру» и заставить безответственных убирать за собой, обсудили на выездном совещании регионального отделения ОНФ, на котором собрались чиновники, депутаты, строители и общественники.

Свалка. pixabay.com.

По официальным данным в 2019 году были ликвидированы 83 свалки, в 2020-м — 66. Какие цифры статистики покажет текущий год пока не известно. Ясно одно — проблема стоит очень остро и касается не только краевой столицы, но и других городов Алтайского края.

Первым в этом ряду стоит Бийск. Здесь регулярно приходится подключать властей и коммунальные компании к проблеме образовавшихся свалок.

К тому же за последнее время актуализировался вопрос транспортировки отходов строительства, сноса и реконструкции зданий и сооружений. Их не всегда принимают на полигонах твердых бытовых отходов.

Возникает ситуация, когда проще сбросить горы строительного мусора в ближайшей лесополосе, чем решить вопрос с их ликвидацией.

В Барнауле прошло выездное совещание регионального отделения ОНФ. «Алтапресс».

«Мы считаем, что проблема требует регулирования со стороны государства. Ее не получится решить разовыми акциями. Свалки растут в геометрической прогрессии», — отметил участник заседания, председатель комиссии региональной Общественной палаты по организации общественного контроля и правозащитной деятельности Руслан Демаков.

Неплохим решением могла бы стать безотходная утилизация строительного мусора с последующим использованием получившегося продукта. В Барнауле даже есть специальное оборудование для переработки, способное осилит внушительные объемы — до 240 тонн в час. Получившийся щебень в дальнейшем можно использовать в дорожном строительстве.

Но пока бизнесмены не спешат пользоваться новыми технологиями, предпочитая решать проблемы по-старинке — убрать с глаз долой в ближайший лес или городской пустырь.

Члены регионального ОНФ уверены, что ситуацию можно переломить только законодательной инициативой. То есть создать в правовом поле для предпринимателей такие условия, чтобы им стало невыгодно бездумно избавляться от строительного мусора.

Утилизация строительного мусора. «Алтапресс».

Пока же их наказывают небольшими штрафами. А мусор за них убирают активисты, общественники и коммунальные службы в ходе различных экологических акций, таких как «Чистый четверг».

По словам Руслана Демакова, в Барнауле ежегодно выделяется около 2 млн рублей на ликвидацию стихийных свалок, а это еще и лишняя нагрузка на бюджет.

О «диких» лайфаках по утилизации отходов от строителей, мусорной реформе и маленькой «дробилке» для больших зданий читайте на altapress.ru в ближайшее время в рубрике «Недвижимость».

Алтапресс