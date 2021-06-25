Алтапресс: «До коммунизма никто не доживет». Почему бийский бунт стал предтечей трагических событий в Новочеркасске

Ровно 60 лет назад, 25 июня 1961 года, в Бийске на базарной площади бушевали беспорядки. Дело дошло до ввода войск в город. Один человек погиб, были раненые. В летопись советских времен это событие вошло как «Бунт в базарный день», или «Бийский бунт». О нем написаны работы ученых, есть основательное журналистское расследование Анатолия Муравлева, опубликованное в 2006 году, открыты архивные документы. Тем не менее, даже в самом Бийске о бунте знают совсем немногие. Пришло время напомнить о той истории и, что еще важнее, о ее уроках, выученных, невыученных и забытых.

Бийский бунт. 25 июня 1961 года Архивные съемки ИД "Алтапресс"

«Меня убивают , выручайте!»

Воскресный день 25 июня 1961 года выдался теплым и солнечным. Народ потянулся на центральный рынок сделать покупки, обменяться новостями, расслабиться в компании знакомых под сенью деревьев вокруг рынка.

Николай и Мария Трубниковы приехали сюда утром, чтобы купить автомобиль или мотоцикл. Супруги взяли с собой в качестве советчика зятя Алексея Прилепского, работавшего автослесарем. В хозяйственной сумке Марии Трубниковой лежали 2,5 тыс. рублей, снятые со сберкнижки. Искомого они не нашли. Зато встретили чету Сафроновых, безуспешно искавшую рубероид. Неожиданную встречу решили обмыть — выпили два литра водки.

Когда женщины решили ненадолго отлучиться, сумка с деньгами была доверена Прилепскому, который, видимо, держался на ногах крепче других. Мужчины двинулись к автобусной остановке и громче всех из них был Николай Трубников, не выбиравший выражений.

Бийский бунт. 25 июня 1961 года Архивные съемки ИД «Алтапресс»

На троицу обратили внимание сотрудники милиции, дежурившие на рынке: участковый уполномоченный Николай Зосим и сержант Борис Лейзерзон. Вместе с ними был дружинник Огнев. В их обязанности входило поддержание порядка на территории базара, в том числе «подбирать» пьяных, проводить с ними профилактические беседы, выпроваживать за пределы рынка и выписывать штрафы.

Все было как обычно — за пару часов работы составили несколько протоколов «за появление в нетрезвом виде в общественных местах».

Но сейчас все пошло не так. Пока Лейзерзон вместе с Огневым отводили в комнату милиции Прилепского, распалившийся Трубников повалил Зосима, порвав милиционеру рубашку, и начал его душить.

Лейзерзон бросился на выручку участкового, а Зосим дал предупредительный выстрел вверх. Прибывшие на служебном ГАЗ-51 милиционеры помогли затолкать не на шутку разбушевавшегося Трубникова в машину.

Пуля. Стрельба. Оружие. СС0

Но выстрел Зосима сыграл роковую роль — к месту происшествия быстро стекались горожане, часть из которых была под градусом. Один из них открыл капот машины и оборвал провода, другой хулиган успел пошуровать в кабине. Вдохновленный внезапной помощью Трубников, сидевший на лавочке в будке милицейской «линейки», закричал в толпу: «Бейте милицию, меня убивают, выручайте!».

Подоспевшая на помощь мужу Мария разбила булыжником стекло автомашины, прорвалась в будку и закричала о якобы сворованной милиционерами сумке с деньгами, в которой, по ее версии, было уже 30 тысяч рублей! С матом и кулаками Трубникова накинулась на Лейзерзона, пытавшегося доказать, что никакой сумки они не брали.

Истерика пьяной женщины сделала свое дело. В машину полетели камни, один попал в голову Зосима. Люди пытались пробраться в будку, грозились убить милиционеров. И даже когда правоохранители отпустили Трубникова, это не помогло. Базар завелся, толпа начала раскачивать машину и, в конце концов, опрокинула ее…

Бийский бунт. 25 июня 1961 года Архивные съемки ИД «Алтапресс»

«Теперь я буду сосать из вас кровь»

Не смог успокоить разбушевавшийся народ подоспевший к месту событий замначальника горотдела милиции Клягин (по другим документам Флягин) — никто его не слушал.

По словам Лейзерзона, к уже перевернутой машине подошел мужчина в коричневом костюме, вытащил повязку дружинника и показал ее в окно сержанту: «Вот, смотри, я дружинник. Утром меня инструктировали, а сами что делаете, убивать вас надо всех!». После этого швырнул камень в окно. На выручку милиционерам пыталась пробиться пожарная машина и карета скорой помощи, но уткнулись в толпу. Холодного душа для возбужденных людей не получилось — пожарным порезали шланги.

Следствию повезло — один из посетителей рынка пришел с фотоаппаратом и сделал несколько снимков (по версии Анатолия Муравлева, это был чекист). Фотографии были приобщены к материалам уголовного дела. На некоторых снимках видны дети. Перевернутую машину бунтари использовали как трибуну. Среди выступавших были пьяные и ранее судимые. Стихийные ораторы призывали к скорейшей расправе над милиционерами. Одним из таких подстрекателей стал потерявший на войне ногу 37-летний Виталий Лисин.

Бийский бунт. 25 июня 1961 года Архивные съемки ИД «Алтапресс»

Забрался на импровизированную трибуну и попытался утихомирить людей председатель Бийского горисполкома Леонид Гаркавый, но его костерили со всех сторон и согнали с машины. Отдельные завсегдатаи базара пытались свести с милиционерами личные счеты.

Михаила Мельникова, инвалида второй группы, не раз задерживали за мелкое хулиганство и перепродажу вещей (по советским законам это считалось спекуляцией). Теперь инвалид кричал Зосиму: «Попался гад, бейте его, чтобы он не мешал жить нашему брату».

Михаил Панькин, один из самых активных бузотеров, знакомый с Николаем Зосимом, пробрался в кузов машины, где раненый участковый с напарником пытались отбиваться от толпы. Панькин смог подобраться вплотную к Зосиме, вцепился Николаю в горло и попытался выхватить пистолет. Уже теряя сознание от удушья, участковый выстрелил и попал нападавшему в плечо. Другим выстрелом был тяжело ранен спешивший на помощь Панькину Захар Соколов.

Бийский бунт. 25 июня 1961 года Архивные съемки ИД «Алтапресс»

«Меня бы растерзали»

Казалось, этому кошмару не будет конца. Гаишники, одетые в «гражданку», вытащили Лейзерзона из машины и потащили прочь. Борис потом скажет: «Если бы не они, я бы жив не остался, народ был очень возбужден, меня бы растерзали». Прибывшие на место беспорядков солдаты воинской части помогли переместить Лейзерзона в карету скорой помощи. Там уже находился один из раненых нападавших.

Увидев милиционера, он закричал: «Теперь я буду сосать из вас кровь!». Зосиму тоже перенесли в карету «скорой помощи», но разъяренная толпа не дала ей далеко уехать. Дорогу перегородили, а «скорую» тоже перевернули. Зосима, полураздетого и уже сильно побитого, выволокли наружу. По свидетельствам очевидца, милиционер руками закрыл голову, скрючился и только кричал, а его со всех сторон пинали и топтали все, кому не лень.

Потом раздался крик: «Все, готов!», и только после этого военные смогли вынести истерзанного мужчину и доставить его и других пострадавших в больницу.

«Скорая помощь». Михаил Хаустов

Беспорядки продолжались около пяти часов. Знаете, где все это время была сумка с деньгами Трубниковых? В руках у Прилепского, сидевшего в комнате милиции… Тяжело раненый Соколов скончался в больнице на следующий день. Участковый Зосим получил множественные переломы, сотрясение мозга, рваные раны головы и тела.

Сержанту Лейзерзону тоже пришлось оказывать медицинскую помощь из-за нанесенных побоев. В «базарном бунте» в той или иной степени приняли участие не меньше тысячи человек. Зачинщиков приговорили к смертной казни (позже мера наказания была смягчена), около 20 погромщиков получили сроки заключения в основном от 12 до 15 лет.

«Труд вы оплачиваете так , чтобы люди не подохли от голода»

Такова общая картина событий 60-летней давности, которую в том числе помогли восстановить архивные документы отдельных структур. Почему же произошел взрыв возмущения? Откуда такая ярость к представителям власти? Водка ли проклятая во всем виновата? Что накопилось на душе у людей, всего 16 лет назад закончивших войну с фашистской Германией и надеявшихся на счастливую, спокойную мирную жизнь?

Алкоголь. СС0

«Если обратиться к историографии вопроса, у нас есть два авторитетных автора, — рассказывает Сергей Волохов, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Алтайского государственного педуниверситета. — Виталий Сорокин, написавший книгу „Последний в когорте „железных“ вождей“, посвященную жизни первого секретаря крайкома КПСС Александра Георгиева, склонен считать, что бийчане были недовольны политикой властей. За бытовым столкновением в базарный день стоял протест с политической подоплекой».

Второй автор — Владимир Козлов, написавший интересную монографию «Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе» с использованием фондов центральных архивов.

Он считает, что причиной стал конфликт между идеологическими установками того периода и экономической необходимостью. Идеологические установки нацеливали на борьбу с пьянством, но экономическая необходимость требовала пополнения казны, и продажа населению алкоголя в этом плане была очень эффективным средством. Были рекомендации по линии структур, курировавших сферу торговли, активно «вырабатывать фонды» по продаже алкоголя.

Бар. Алкоголь. Олег Богданов

Спиртные напитки особенно активно продавали по субботам и воскресеньям. Ими торговали в магазинах, на уличных перекрестках и, конечно, на базарах. На бийский базар стекались не только горожане — приезжали сюда из окрестных сел. На территории базара торговали водкой на розлив, стояла так называемая «мама» с вином — бочка на колесах. Выпивать начинали с утра. А где море разливное алкоголя, там нередко случаются мордобой и конфликты.

В свою очередь у милиции была установка — задерживать выпивох, составлять протоколы. Понятно, что у базарных завсегдатаев накопились претензии к сотрудникам милиции, регулярно дежурившим там. Когда-то все это должно было полыхнуть. Один из активных бунтовщиков по фамилии Ляхов кричал с перевернутой автомашины: «Грабители! Бить вас надо, убивать!». Власти взяли ситуацию под контроль только после прибытия 285 солдат и офицеров внутренних войск.

Краевые СМИ об этом событии, потрясшем весь Бийск, естественно, промолчали. Зато активно работало сарафанное радио — тогдашний Интернет. Люди сходились на мнении, что «базарный бунт» спровоцировала социальная политика властей. В октябре ожидался ХХII съезд КПСС, и местная политэлита не хотела дальнейшего расползания слухов и недовольства.

Алкоголю — нет. youtube.com/watch?v=gw5tBSYMO1Y

В алтайских архивах есть материалы по лицам, обвинявшимся по ч.10 ст.58 УК РСФСР. До 1960 года эта статья в уголовном кодексе трактовалась как «контрреволюционная агитация и пропаганда», после слово «контрреволюционная» поменяли «антисоветская». По этой «антисоветской» статье проходила жительница Бийска Екатерина Егорова. Она работала на местном мясокомбинате.

У Егоровой была тяжелая судьба. Жила на юге России, одна воспитывала двух детей и говорила про жизнь все, что думает, ругая Хрущева и компартию. Закончилось тем, что детей у нее забрали и отправили в интернат, а Егорову выслали в Бийск на поселение, где женщина устроилась работать на мясокомбинате.

«Я, говорила Екатерина следователю, каждый день видела, как мясо запаивают в лед для отправки на Кубу, а у нас зайдешь после смены в магазин и никогда не увидишь ни колбасы, ни мяса, за молоком длинная очередь, на хлеб талоны. После бунта Егорова на здании бийского горисполкома вывесила листовку с текстом: „До каких пор вы будете дурачить людей? Вся ваша забота выражается в красивых и пустых фразах и транспарантах. Труд вы оплачиваете так, чтобы человек не подох с голода. Люди не едят досыта даже черного хлеба. До коммунизма никто не доживет — подохнут как мухи в нищете и ожидании получки и аванса… И это жалкое существование вы называете счастливой жизнью?“. Автора плаката вычислили. Екатерина Егорова была осуждена на семь лет лагерей», — рассказывает Сергей Волохов.

Строители коммунизма. журнал «Огонёк»

Егорова предала гласности то, что думали многие. Думали, но привычно молчали. Но градус недовольства рос. 25 июня 1961 года случилось то, к чему Бийск шел не первый день. Второй по численности населения город края никак не мог решить продовольственную проблему: катастрофически не хватало молока, сливочного масла, мяса и других товаров первой необходимости.

«Имеются серьезные недостатки в организации торговли»

А дальше произошла привычная для отечественной власти история. 28 июля состоялось заседание бюро алтайского крайкома партии. Сохранилась стенограмма заседания. Вел его первый секретарь Александр Георгиев. Уверен, что Александр Васильевич, который очень много сделал для Алтайского края, понимал истинную подоплеку происшедшего. Подоплека к тому же была изложена в служебной записке руководителя УКГБ полковника Ивана Петрова. Но…

Назвать вещи своими именами, признать открыто проблемы системного характера — значит, сделать крайним себя и подписать себе же приговор. Георгиев для соратников по партии и протокола озвучил ожидаемые вещи: не надо за волосы притягивать ситуацию со снабжением, в Бийске развелось много хулиганов и несознательных, следует усилить контроль за соблюдением правопорядка и продажей алкоголя.

Алкоголю — нет. открытые источники

«Но что интересно, — продолжает Сергей Павлович, — после бунта продовольственное обеспечение Бийска все-таки улучшилось. Правда, через какое-то время все вернулось на круги своя. В середине 70-х ситуация в городе ухудшилась настолько, что в адрес председателя совета министров СССР Косыгина пришла анонимная коллективная жалоба. Бийчане писали о хронической нехватке мяса, молока, овощей. Периодически продовольствие раскупалось прямо с вагонов. Алексей Николаевич организовал проверку по этому письму. Зимой 1975 года по следам „коллективной жалобы трудящихся Бийска“ состоялось бюро крайкома партии. Приняли постановление, где отмечалось, что „факты, действительно, имеют место“. Были отмечены „серьезные недостатки в организации торговли в Бийске“. Вел заседание все тот же Георгиев».

После того бюро ситуация несколько нормализовалась, но опять ненадолго. Старший научный сотрудник исторического отдела Бийского краеведческого музея Анатолий Цапко вспоминает, что и в конце 70-х, и в 80-е с продовольствием в городе было неважно. И ведь так было не только в Бийске. Система, где продолжали говорить «красивые и пустые фразы», продолжала идти вразнос. Когда власть перестает смотреть правде в глаза и не принимает адекватных мер — прежде всего экономического характера, рано или поздно наступает крах.

Строители коммунизма. журнал «Огонёк»

Обратный отсчет

В 1961 году в СССР произошло немало знаковых событий. 1 января вступила в силу денежная реформа. 12 апреля Юрий Гагарин проложил землянам дорогу в космос. На XXII съезде КПСС была принята третья программа партии, которая завершалась знаменитой фразой: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!».

Осенью в стране прошло самое мощное в истории испытание ядерного оружия (50 мегатонн), была запущена первая турбина Братской ГЭС, 8 ноября вышел в эфир первый выпуск программы КВН. 10 ноября Сталинград переименовали в Волгоград.

Вслед за «Бийским бунтом» полыхнули беспорядки в Муроме (30 июня) и Александрове (23 июля). Для советской системы пошел обратный отсчет. На следующий год прогремели выстрелы в Новочеркасске. До коммунизма никто не дожил.

Строители коммунизма. журнал «Огонёк»

«Милиционеры переусердствовали»

Из книги Анатолия Муравлева «Неизвестный Алтай. Далекое — близкое».

«Безусловно, интересны и воспоминания участника подавления Бийского погрома Евгения Дорохова, работавшего в ту пору заместителем начальника комитета госбезопасности по Алтаю — позже он был начальником УВД края. В апреле 2002 года в Москве я записал на диктофон его воспоминания об этом событии. По мнению Дорохова, милиционеры при задержании мужчин на базаре переусердствовали. Кроме ругани внимание толпы привлекли звуки милицейского свистка и первого выстрела из пистолета. Сильно „завел“ толпу такой инцидент. Один бродяга купил или украл на рынке субпродукты (печень, сердце, легкие), „обмыл“ приобретение и, размахивая окровавленным свертком, что-то тоже кричал в толпе. В этот момент цыганка, потерявшая в толпе ребенка, подняла крик на весь базар. Ей показалось, что бродяга убил ее цыганенка, недаром же он машет окровавленным свертком. Словом, в толпе распространялись самые невероятные слухи. По словам Дорохова, к тому времени из Барнаула в Бийск на самолете АН-12 прибыло немало руководителей силовых структур, в том числе и он. Было принято решение ввести в Бийск танковое соединение. Вид вышедших на улицы танков еще сильнее обозлил людей. Как утверждает Дорохов, танки стояли у текстильной фабрики и даже стреляли „маленько“. Я пытался уточнить детали: — А какими снарядами стреляли? Холостыми или боевыми? — Всяко было. Там была опасность: толпа уже подходила к винзаводу. Если б люди ворвались на винзавод — весь город разнесли бы. Это на улице Кирова — где горисполком старый находился. Да и отдел милиции рядом, а в нем хранится оружие. Стрельба действительно была. Сначала холостыми, потом — зарядами. — Кто принимал решение об этом? — Я этого не помню. — Кто был арестован? — Арестовали около 20 человек. Молодежь в основном. Среди них были и уголовники. Взяли трех глухонемых ребят. Они не понимали, что происходит, но участвовали в потасовке. Кажется, их тоже приговорили к расстрелу. Толпа бесчинствовала, крушила все».

Бийск — город-наукоград.

В начале 90-х я брал интервью у доктора исторических наук Валерия Скубневского. О чем конкретно шла речь, уже не помню. Но сохранилась в памяти горькая фраза уважаемого Валерия Анатольевича: «История нас учит тому, что мы у нее ничему не учимся».

Алтапресс