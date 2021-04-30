ГОРНЯК22 30.04.2021
Барнаул

Алтапресс: Дорогие и двухэтажные. ТОП-5 квартир Барнаула, где может разгуляться не только фантазия

Горняк22
8 часов Ago

Двухуровневая квартира особенно хороша когда, хочется добиться эффекта загородного дома. Или отделить приватную зону от общей, либо небанально расширить пространство. Чаще всего такая недвижимость находится в относительно новых домах или новостройках элитного сектора. В Барнауле двухэтажных квартир не так много. Поэтому спешим рассказать о самых интересных вариантах рынка недвижимости. Далее — рейтинг пяти свежих решений для самых взыскательных клиентов.

Двухэтажная квартира. pixabay.com.

5 место. Двушка, где комнаты друг над дружкой

  • Цена — 6,3 млн рублей
  • Общая площадь — 78,6 кв. м.
  • Адрес — ул. Димитрова, 41/39
  • Тип дома — кирпичный

Двухкомнатная квартира на ул. Димитрова, 41/39 за 6,3 млн рублей.1 Двухкомнатная квартира на ул. Димитрова, 41/39 за 6,3 млн рублей. «Циан».

Эта двухэтажная двухкомнатная кроха станет находится в самом центре краевой столицы. В ней сделан неплохой ремонт, есть три лоджии и две уборные.

Новому собственнику в качестве бонуса дополнительно достанутся погреб и гараж рядом с домом.

«Дом был предназначен для педагогов, поэтому проживают в нем только интеллигентные соседи», — говорится в объявлении на сайте «Циан».

4 место. Двухэтажная квартира с белоснежной кухней

  • Цена — 13,9 млн рублей
  • Общая площадь — 143 кв. м.
  • Адрес — ул. Приречная, 5
  • Тип дома — монолитный

Квартира с белоснежной кухней в доме на ул. Приречная, 5, которая продается за 13,9 млн рублей.2 Квартира с белоснежной кухней в доме на ул. Приречная, 5, которая продается за 13,9 млн рублей. «Авито». Пятикомнатная квартира в доме на ул. Короленко, 91 за 13,99 млн рублей.3 Пятикомнатная квартира в доме на ул. Короленко, 91 за 13,99 млн рублей. «Авито». Квартира с белоснежной кухней в доме на ул. Приречная, 5, которая продается за 13,9 млн рублей.4 Квартира с белоснежной кухней в доме на ул. Приречная, 5, которая продается за 13,9 млн рублей. «Авито».

Практически весь первый этаж этой двухуровневой квартиры выполнен в светлых тонах. Из всех помещений особенно выделяется абсолютно белая кухня. Кроме нее здесь находятся столовая, гостиная и детская комната.

На втором этаже трехкомнатной квартиры, судя по описанию на сайте «Авито», разместились спальня и гардероб. В ней две уборные, оборудованные итальянской сантехникой. Одна — для хозяев пентхауса, вторая — для гостей.

Из квартиры с панорамным видом на город есть свой выход на крышу.

3 место. Два этажа в гуще городской истории

  • Цена — 13,99 млн рублей
  • Общая площадь — 201,8 кв. м.
  • Адрес — ул. Короленко, 91
  • Тип дома — кирпичный

Пятикомнатная квартира в доме на ул. Короленко, 91 за 13,99 млн рублей.5 Пятикомнатная квартира в доме на ул. Короленко, 91 за 13,99 млн рублей. «Авито». Пятикомнатная квартира в доме на ул. Короленко, 91 за 13,99 млн рублей.6 Пятикомнатная квартира в доме на ул. Короленко, 91 за 13,99 млн рублей. «Авито». Пятикомнатная квартира в доме на ул. Короленко, 91 за 13,99 млн рублей.7 Пятикомнатная квартира в доме на ул. Короленко, 91 за 13,99 млн рублей. «Авито».

В этой пятикомнатной квартире много интересных особенностей. Она точно подойдет любителям тихого отдыха у камина. Для этого здесь есть все, что нужно. Во-первых, непосредственно, сам камин. Он от итальянского бренда, выполнен в классическом стиле и аккуратно разместился в зоне отдыха.

Во-вторых, окна квартиры хоть и на солнечной стороне, но выходят во двор. А это значит, что шум оживленного центра точно не нарушит тишину и покой обитателей элитной квартиры. В добавок, по словам автора объявления на «Авито» рядом живут интеллигентные соседи.

Еще одна особенность — три балкона и огромная лоджия с эркером.

В квартире четыре просторные комнаты и кухня-гостиная с зоной отдыха и обеденной зоной. Есть две уборные, что немаловажно для двухэтажной недвижимости. Большое количество встроенных шкафов и отдельная кладовая позволят удобно разложить уйму вещей.

Дом находится в престижном районе исторической части краевой столицы. Его территория огорожена и круглосуточно охраняется. Вокруг дома удобные места для парковки. К тому же, рядом построены подземные гаражи.

2 место. Пентхаус с панорамным видом на Барнаул

  • Цена — 16,5 млн рублей
  • Общая площадь — 172,9 кв. м.
  • Адрес — ул. Приречная, 5
  • Тип дома — монолитный

Четырехкомнатный пентхаус на ул. Приречная, 5, который продается за 16,5 млн рублей.8 Четырехкомнатный пентхаус на ул. Приречная, 5, который продается за 16,5 млн рублей. «Циан».

Квартиры в жилом комплексе «Аквамарин» отличаются не совсем типичными решениями для организации жилого пространства. Так, в данном экземпляре с сайта «Циан», несмотря на высокий этаж, удалось добиться эффекта загородного дома. Все это за счет открытой террасы со снежной горской зимой и бассейном в летнее время.

Ценителям красивого вида из окна наверняка понравятся панорамные окна. А любители теплого уюта придется по вкусу дизайнерский интерьер, совмещающий классицизм и современный лофт.

1 место. Двухуровневая квартира с выходом на террасу

  • Цена — 19 млн рублей
  • Общая площадь — 218 кв. м.
  • Адрес — ул. Партизанская, 105
  • Тип дома — кирпичный

Двухуровневая квартира 19 млн рублей, которая находится в доме на ул. Партизанская, 105.9 Двухуровневая квартира 19 млн рублей, которая находится в доме на ул. Партизанская, 105. «Авито».

Авторы объявления на «Авито» назвали эту трехкомнатную квартиру уникальной. С точки потребительской зрения это похоже на правду, ведь у дома в центре города есть море места, где можно оставить свою машину.

«Приезжая в любое время, всегда будет место, где припарковать свой автомобиль», — говорится в тексте.

Сама квартира трехкомнатная. В ней выполнен современный ремонт. Планировка удобная. Есть две спальни, гостиная, кухня и два санузла.

Алтапресс

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