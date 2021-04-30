Алтапресс: Дорогие и двухэтажные. ТОП-5 квартир Барнаула, где может разгуляться не только фантазия

Двухуровневая квартира особенно хороша когда, хочется добиться эффекта загородного дома. Или отделить приватную зону от общей, либо небанально расширить пространство. Чаще всего такая недвижимость находится в относительно новых домах или новостройках элитного сектора. В Барнауле двухэтажных квартир не так много. Поэтому спешим рассказать о самых интересных вариантах рынка недвижимости. Далее — рейтинг пяти свежих решений для самых взыскательных клиентов.

Двухэтажная квартира. pixabay.com.

5 место. Двушка , где комнаты друг над дружкой

Цена — 6,3 млн рублей

Общая площадь — 78,6 кв. м.

Адрес — ул. Димитрова , 41/39

41/39 Тип дома — кирпичный

Двухкомнатная квартира на ул. Димитрова, 41/39 за 6,3 млн рублей. «Циан».

Эта двухэтажная двухкомнатная кроха станет находится в самом центре краевой столицы. В ней сделан неплохой ремонт, есть три лоджии и две уборные.

Новому собственнику в качестве бонуса дополнительно достанутся погреб и гараж рядом с домом.

«Дом был предназначен для педагогов, поэтому проживают в нем только интеллигентные соседи», — говорится в объявлении на сайте «Циан».

4 место. Двухэтажная квартира с белоснежной кухней

Цена — 13,9 млн рублей

Общая площадь — 143 кв. м.

Адрес — ул. Приречная , 5

5 Тип дома — монолитный

Квартира с белоснежной кухней в доме на ул. Приречная, 5, которая продается за 13,9 млн рублей. «Авито». Пятикомнатная квартира в доме на ул. Короленко, 91 за 13,99 млн рублей. «Авито». Квартира с белоснежной кухней в доме на ул. Приречная, 5, которая продается за 13,9 млн рублей. «Авито».

Практически весь первый этаж этой двухуровневой квартиры выполнен в светлых тонах. Из всех помещений особенно выделяется абсолютно белая кухня. Кроме нее здесь находятся столовая, гостиная и детская комната.

На втором этаже трехкомнатной квартиры, судя по описанию на сайте «Авито», разместились спальня и гардероб. В ней две уборные, оборудованные итальянской сантехникой. Одна — для хозяев пентхауса, вторая — для гостей.

Из квартиры с панорамным видом на город есть свой выход на крышу.

3 место. Два этажа в гуще городской истории

Цена — 13,99 млн рублей

Общая площадь — 201,8 кв. м.

Адрес — ул. Короленко , 91

91 Тип дома — кирпичный

Пятикомнатная квартира в доме на ул. Короленко, 91 за 13,99 млн рублей. «Авито». Пятикомнатная квартира в доме на ул. Короленко, 91 за 13,99 млн рублей. «Авито». Пятикомнатная квартира в доме на ул. Короленко, 91 за 13,99 млн рублей. «Авито».

В этой пятикомнатной квартире много интересных особенностей. Она точно подойдет любителям тихого отдыха у камина. Для этого здесь есть все, что нужно. Во-первых, непосредственно, сам камин. Он от итальянского бренда, выполнен в классическом стиле и аккуратно разместился в зоне отдыха.

Во-вторых, окна квартиры хоть и на солнечной стороне, но выходят во двор. А это значит, что шум оживленного центра точно не нарушит тишину и покой обитателей элитной квартиры. В добавок, по словам автора объявления на «Авито» рядом живут интеллигентные соседи.

Еще одна особенность — три балкона и огромная лоджия с эркером.

В квартире четыре просторные комнаты и кухня-гостиная с зоной отдыха и обеденной зоной. Есть две уборные, что немаловажно для двухэтажной недвижимости. Большое количество встроенных шкафов и отдельная кладовая позволят удобно разложить уйму вещей.

Дом находится в престижном районе исторической части краевой столицы. Его территория огорожена и круглосуточно охраняется. Вокруг дома удобные места для парковки. К тому же, рядом построены подземные гаражи.

2 место. Пентхаус с панорамным видом на Барнаул

Цена — 16,5 млн рублей

Общая площадь — 172,9 кв. м.

Адрес — ул. Приречная , 5

5 Тип дома — монолитный

Четырехкомнатный пентхаус на ул. Приречная, 5, который продается за 16,5 млн рублей. «Циан».

Квартиры в жилом комплексе «Аквамарин» отличаются не совсем типичными решениями для организации жилого пространства. Так, в данном экземпляре с сайта «Циан», несмотря на высокий этаж, удалось добиться эффекта загородного дома. Все это за счет открытой террасы со снежной горской зимой и бассейном в летнее время.

Ценителям красивого вида из окна наверняка понравятся панорамные окна. А любители теплого уюта придется по вкусу дизайнерский интерьер, совмещающий классицизм и современный лофт.

1 место. Двухуровневая квартира с выходом на террасу

Цена — 19 млн рублей

Общая площадь — 218 кв. м.

Адрес — ул. Партизанская , 105

105 Тип дома — кирпичный

Двухуровневая квартира 19 млн рублей, которая находится в доме на ул. Партизанская, 105. «Авито».

Авторы объявления на «Авито» назвали эту трехкомнатную квартиру уникальной. С точки потребительской зрения это похоже на правду, ведь у дома в центре города есть море места, где можно оставить свою машину.

«Приезжая в любое время, всегда будет место, где припарковать свой автомобиль», — говорится в тексте.

Сама квартира трехкомнатная. В ней выполнен современный ремонт. Планировка удобная. Есть две спальни, гостиная, кухня и два санузла.

Алтапресс