ГОРНЯК22 25.06.2021
Барнаул

Алтапресс: В Алтайском крае изменили режим работы пунктов вакцинации

Горняк22
22 часа Ago

В Алтайском крае изменили режим работы прививочных кабинетов и пунктов вакцинации против коронавируса, сообщает правительство региона.

Вакцина от коронавируса. zdravalt.ru

«Пациентов принимают с 08:00 до 20:00. Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг или кол-центры медучреждений. Телефоны опубликованы на официальном сайте минздрава. Если нет возможности записаться на прививку в поликлинику по месту жительства, можно обратиться в любую другую поликлинику края», — отметили в правительстве.

С 24 июня начал работу мобильный комплекс на площади Спартака — возле магазина «Мария-Ра» (проспект Красноармейский, 4).

Комплекс будет работать с 08:00 до 20:00. С 1 июля на этот режим перейдет и мобильный комплекс возле ТЦ «Праздничный» (улица Балтийская, 16).

Ежедневно мобильные комплексы выезжают в 3−4 организации Барнаула для вакцинации организованных коллективов. Кроме того, в крупных поликлиниках региона открывают дополнительные прививочные кабинеты.

С начала недели в Алтайский край поступило около 25 тыс. доз вакцины «Спутник V», в течение двух дней ожидается поставка еще 30 тысяч.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Фальшивые протоколы и вывод денег. В Барнауле полиция расследует подозрительные операции «управляшек»

Алтапресс: Фальшивые протоколы и вывод денег. В Барнауле полиция расследует подозрительные операции «управляшек»

Горняк22
22 часа Ago
Более полутора десятков многоэтажек в Барнауле сменили управляющую компанию против воли жильцов. А еще одна УК вывела деньги населения под предлогом установки счетчиков...
Алтапресс: Гостиница «Империал». Пятая история о том, как Барнаул лишается обаяния, а жители этого не замечают

Алтапресс: Гостиница «Империал». Пятая история о том, как Барнаул лишается обаяния, а жители этого не замечают

Горняк22
22 часа Ago
Мы продолжаем серию публикаций «Город, которого нет». Это семь историй о локациях Барнаула, которые могли быть местами притяжения, но в итоге все у них получилось...
Алтапресс: Сегодня не получится. Алтайский минздрав объяснил очереди на прививку от коронавируса и нехватку вакцины

Алтапресс: Сегодня не получится. Алтайский минздрав объяснил очереди на прививку от коронавируса и нехватку вакцины

Горняк22
22 часа Ago
Количество желающих вакцинироваться растет с каждым днем. Если раньше привиться можно было в день обращения в поликлинику, то теперь очередь расписана на несколько недель вперед....
Алтапресс: В Барнауле возобновят антиковидные и «масочные» рейды

Алтапресс: В Барнауле возобновят антиковидные и «масочные» рейды

Горняк22
2 дня Ago
В Барнауле возобновят рейды по соблюдению ковидных ограничений, предусмотренных указом губернатора и предписаниями Роспотребнадзора. Такое решение чиновники мэрии приняли на заседании городского штаба...
Алтапресс: В Алтайском крае разыскивают подозреваемого в убийстве. Ориентировка

Алтапресс: В Алтайском крае разыскивают подозреваемого в убийстве. Ориентировка

Горняк22
2 дня Ago
В Алтайском крае разыскивают подозреваемого в убийстве пенсионерки в Новоалтайске. Следственный комитет опубликовал портрет и приметы предполагаемого преступника, и попросил жителей региона помочь установить его...
Алтапресс: Барнаульцы делятся в соцсетях снимками необычной радуги

Алтапресс: Барнаульцы делятся в соцсетях снимками необычной радуги

Горняк22
2 дня Ago
Вечером 22 июня в Барнауле после дождя небо раскрасила двойная радуга. Жители города фотографировали ее из разных районов и делились снимками в социальных сетях: в Инстаграме и в сообществе...

Читать по теме:

ВТОПЕ: